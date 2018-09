Zacrtani projekti rješavaju nezaposlenost u Srebrenici

Najveći kapitalni projekti u Srebrenici urađeni su u protekle dvije godine, i to uz pomoć vlada RS i Srbije. Srebrenica u novom ruhu je opština kakva treba RS i to će tako i ostati, poručio je predsjednik Milorad Dodik na sastanku sa privrednicima. Ono što mu je cilj jeste da u Srebrenici ne bude nezaposlenih.

“Moglo bi se desiti da Srebrenica bude deficitarna sa radnom snagom, a meni je to cilj i mi to hoćemo da radimo. Niz infrastrukturnih projekata je urađen, danas smo razgovarali o još jednoj temi, a to je da se konačno krene sa rješavanjem banje. Od iduće godine vlast RS planira da sistematski uđe u sve banje, naravno da ćemo tretirati i ovu“, kaže Milorad Dodik, predsjednik RS.

“U prethodnom periodu uloženo je preko 80 miliona maraka u različite projekte. Tu treba izdvojiti ono što je Srbija dala kao svoju vrstu pomoći, koja je svakako značila i u ovom periodu, a dogovorili smo se da idemo dalje“, kaže Željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

Novih projekata koji će dobiti podršku Vlade, Srebrenica i te kako ima. Privrednici su najveći stub razvoja, pa su danas dobili i podršku prvih ljudi Srpske.

“Imali smo razgovore i sa privrednicima koji nisu ni rekli svoje potrebe, a već su bile uslišene, jer je rješenost i predsjednika i premijera, ukoliko ostvarimo započete projekte, mi ćemo riješiti nezaposlenost stanovnika Srebrenice“, kaže Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.

I u Bratuncu se smanjuje broj nezaposlenih. I u ovu je opštinu Vlada ulagala. Danas ih je obišla premijer RS.

“Povodom Dana opštine Bratunac danas je obavljen svečani čin otvaranja saobraćajnice i kompleksa Doma zdravlja, saobraćajnica, parkinga i trotoara oko Doma zdravlja, gdje su Vlada RS i opština Bratunac investirali oko 2,4 miliona maraka“, kaže Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.

“Dobili smo reprezentativan prostor, opremu, dobili smo uslove o kojima možemo samo da sanjamo“, kaže Milijan Vujić ,direktor Doma zdravlja u Bratuncu.

I dok je Bratunac dobio novi kompleks zdravstvene ustanove, Srebrenica će od donacije Srbije dobiti novi sanitet. Ono što izdvajaju dvije opštine i na čemu insistiraju jeste otvaranje davno završenog mosta “Bratoljub “ koji RS spaja sa Srbijom.