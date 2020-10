Zabrinjava broj zaraženih, skoro svaki drugi testirani pozitivan

Ponovo crne brojke u Srpskoj. Najviše zabrinjava broj zaraženih u odnosu na testirane ali i preminulih od posljedica zaraze. Situacija se pogoršava poruka je iz Instituta za javno zdravstvo. Zato još jednom apeluju - poštujte mjere jer ne postoji lice koje se ne može zaraziti, niti se može predvidjeti kako će ko reagovati na virus.

Od sada će biti formulisan način testiranja u lokalnim zajednicama gdje kapaciteti nisu toliki da je moguće sva lica testirati i pregledati isti dan.

"U smislu da osobe sa lakšom kliničkom slikom ostajaće kod kuće, biće u izolaciji, dobijaće rješenja o izolaciji, pratiće se njihovo zdravstveno stanje, biće dužni da se redovno javljaju svom porodičnom ljekaru i na osnovu pogoršanja kliničke slike biće upućeni u ambulantu i nakon toga će biti izvršena procjena za uzimanje uzorka testiranja koje će u tom slučaju ići brže i samim tim dostavljanje rezultata", kaže Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Porodična okupljanja svesti na minimum, upozorava Ministar zdravlja. Ona, kaže Alen Šeranić, znatno utiču na pogoršanje situacije. Kada je riječ o obustavi nastave u školama, navodi da je riječ o preventivnoj mjeri i da će ove sedmice biti razmotreni dalji koraci.

"Gledamo da smanjimo mogućnost bilo kakve interakcije između ostalog i one koja se može desiti u školama. Različite vrste porodičnih okupljanja znatno utči na pogoršanu epidemiološku sliku. Evo upravo u Foči proslava jedne slave dovela do toga da imamo niz lica koja su zaražena iz različitih struktura društva i virus se jednostavno vrlo brzo širi", kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite.

Zabrinjava to što u posljednjih 15 dana kod pacijenata koji su u kućnoj izolaciji dolazi do pogoršanja zdravstvenog stanja. To dodatno komplikuje situaciju kada je riječ o kapacitetima u Domu zdravlja i bolnici.

"Što zahtjeva pregled i eventualno upućivanje na UKC. Recimo mi smo juče u toku dana imali 50 pacijanata koji su pregledani, a imaju kovid, nažalost njih 8 smo morali uputiti na UKC jer njihovo zdravstveno stanje je zahtijevalo bolnički tretman i liječenje", kaže Nevena Todorović, direktor Doma zdravlja Banjaluka.

Očekujem da će epidemiološke mjere dati rezultate, jasan je srpski član predsjedništva BIH. Ukoliko se situacija poboljša, najavljuje ponovno otvaranje škola i produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata. U suprotnom, na snazi ostaju postojeće mjere. Vlast Srpske čini sve da osposobi zdravstveni sektor, da može da primi sve pacijente, poručuje Dodik.

"Naravno ne treba govoriti o tome koliko su zdravstveni radnici istrpili svih ovih mjeseci u teškim okolnostima i kad smo očekivali da će to početi da jenjava ono se ponovo razbuktalo. Trebamo ponovo naći dovoljan motiv da se motivišu ljudi da rade, ali isto tako najveća pomoć i zdravstvenim radnicima i svima nama jeste držanje distance i svih epidemioloških mjera", kaže srpski član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik.

Fokus je trenutno na pacijentima sa teškom kliničkom slikom – da se zbrinu i na primarnom nivou i u bolnicama. Ukoliko imate bilo kakve simptome koje ukazuju na korona virus, ostanite kod kuće, poruka je

nadležnih.