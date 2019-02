Zabranjeno oglašavanje medicinskoj klinici koja je nudila transport helikopterom VDH Aero

Privatna klinika koja reklamira usluge medicinskog transporta helikopterom komanije VDH Aero koja za to nema dozvolu, moraće da prestane oglašavanje takve usluge.

Klinika koja je putem društvenih mreža i bilborda nudila uslugu sanitetskog prevoza pacijenata helikopterom, nakon pisanja ATV-a, našla se pod lupom Republičke inspekcije koja je donijela odluku o zabrani obavljanja i oglašavanja takve usluge.

"S obzirom da je članom 107. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano da se u privatnim zdravstvenim ustanovama ne mogu pružati zdravstvene usluge iz oblasti hitne medicinske pomoći, inspektor će zdravstvenoj ustanovi rješenjem zabraniti obavljanje i reklamiranje usluga sanitetskog transporta pacijenata helikopterom", stoji u saopštenju Inspektorata Republike Srpske.

Nakon što je ATV objavila da privatna kompanija VDH Aero, koja je takođe nudila uslugu medicinskog transporta, nema potrebne dozvole, oglasili su se iz Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH. Činjenica da VDH Aero nudi i naplaćuje svoje usluge, a da pritom nema nikakve dozvole, izgleda da ih mnogo ne brine. U direkcije se više bave time gdje se VDH Aero reklamira, a ne šta radi i koje zakone krši.

Tako tvrde da je usluge helikopterskog transporta nudila medicinska klinika, a ne VDH Aero koja iste usluge ipak jeste nudila i to preko jedne stranice za oglašavanje. Uz sve to, priznaju i da je za usluge komercijalnog vazdušnog prevoza za naknadu potreban sertifikat AOC i da je sve suprotno tome zakonom kažnjivo. Medicinska klinika nudila je transport helikopterom po cijeni od dvije hiljde evra, helikoptrom VDH Aero. U direkciji tvrde da to nije u njihovoj nadležnosti.



"Želimo da istaknemo da BHDCA ne može na osnovu marketinških kampanja u medijima ili bilbordima, preduzeti nikakve mjere, pogotovo što se u konkretnom slučaju ne reklamira operator ili vlasnik vazduhoplova, nego je u pitanju privatna zdravstvena ustanova nad kojom BHDCA nema nadležnost", istakli su iz BHDCA.

Vazdušni medicinski tranpsort u Republici Srpskoj isključivo obavlja Helikopterski servis Republike Srpske koji je opremljen za takav transport i koji ima sve potrebne dozvole. Takva usluga se ne naplaćuje.