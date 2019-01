Zabrana saobraćaja teretnjacima 9. januara

U Banjaluci će u srijedu, 9. januara, biti zabranjen saobraćaj za teretna vozila ukupne mase veće od 3,5 tone radi bezbjednosti učesnika proslave Dana Republike.

Zabrana će biti na snazi od 7.00 do 19.00 časova, a neće važiti za teretna vozila hitnih i komunalnih službi i vozila akreditovana za organizaciju proslave Dana Republike, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske.

Zabrana se neće odnositi na Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar srpske vojske, ulice - Knjaza Miloša, Branka Popovića (istočni tranzit) i Manjačkih ustanika, Omladinsku, Krajiških brigada (zapadni tranzit).

S ciljem bezbjednosti učesnika, 9. januara na području Banjaluke biće zabranjena i upotreba dronova, bez posebnog odobrenja MUP-a.

U saopštenju se podsjeća da je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izdao i naredbu o zabrani prevoza eksplozivnih materija u drumskom saobraćaju na teritoriji Srpske, i to 6. januara od 12.00 časova do ponoći 7. januara, te od ponoći 9. januara do 6.00 časova 10. januara.

Za ove dane MUP, policijske uprave i stanice policije neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija.