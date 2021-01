Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je za Srpsku veoma važno podrška i prijateljstvo koje ima sa Ruskom Federacijom.

Odnosi sa Ruskom Federacijom su odlični i pored silnih nastojanja da se poremete, da se na tu vezu baci sjena, istakla je predsjednica.

- Ono što jako cijenim kod Ruske Federacije je što s njihove strane nikada nije bilo političkog ucjenjivanja i teških tema. Uvijek smo gledali kako da prevaziđemo određeni problem. Njihova dosljednost u odbrani Dejtonskog sporazuma je nešto što ja jako cijenim - naglasila je Cvijanović.

Јako je važno, ističe ona, kada ruska delegacija pročita u Savjetu bezbjednosti nešto što je zapazila u izvještaju Savjetu bezbjednosti koji dostavlja Republika Srpskai, nešto što može da posluži kao argument, kao protivtežu svemu onome što se na račun Srpske piše i falsifikuje od strane visokih predstavnika.

S druge strane, naglašava, "želimo da sa svima imamo dobre odnose i trebamo da se krećemo evropskim putem, ali EU mora da bude objektivnija".

- Mi hoćemo da idemo naprijed, ali to treba da bude partnerski odnos u kojem oni nas neće preoblikovati. Јa želim da vidim pravu evropsku perspektivu, a ne onu koja nam se plasira od 2003. godine. Onih 14 prioriteta koje smo dobili su prezahtjevni za dobijanje kandidatskog statusa. Oni traže suštinske i sistemske izmjene ustavne prirode, a daju nam samo status kandidata. Zašto bismo onda mi to radili. Ipak, ja vjerujem u to partnerstvo - naglasila je predsjednica.

Ona je istakla da je veoma je važno da Srpska ima dobre odnose sa Rusijom, ali je prioriteno važno da imamo dobre veze sa Srbijom, u infrastrukturnom, ekonomskom, političkom, rodbinskom i svakom drugom vezom.

- Ta veza je važna jer smo komunikacijski i privredno naslonjeni na Srbiju, pa stoga želimo da njegujemo dobre odnose, a ta saradnja je iz godine u godinu sadržajnija i konkretnija - zaključila je Cvijanović.