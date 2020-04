Za prvomajske praznike: Zabrana kretanja od 12 do 5 časova

Policijski čas u Srpskoj biće na snazi u petak 1. maja od 12 do 5 časova, a ista zabrana kretanja će biti na snazi i za vikend, odlučeno je na sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije.

"Zabrana kretanja na teritoriji Republike Srpske se odnosi na period od petka 01.05.2020. u 12 časova do subote 02.05.2020. u 05.00 časova. Od subote 02.05.2020. od 12 do nedjelje 03.05.2020. do 5. časova i od nedjelje 03.05.2020. od 12 časova do ponedjeljka 04.05.2020. u 5 časova, rekao je Boris Pašalić ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, na konferenciji za novinare nakon sjednice Štaba.