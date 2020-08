Za odluku o GP Novi Grad potrebno uključiti resorna ministarstva

U vraćanje statusa graničnog prelaz u Novog Gradu za teretni saobraćaj, potrebno je da se uključe resorna ministarstva iz BiH i Hrvatske, poručeno je poslije sastanka u Novom Gradu. Mješovita komisija za praćenje sprovođenja Ugovora o granici između BiH i Hrvatske, ni nakon 12 razmatranja zahtjeva opštine Novi Grad za prekategorizaciju graničnog prelaza nije donijela odluku o promijeni statusa graničng prelaza.Za sada je situacija u pat poziciji, vrtimo se oko upitnosti da li most može podnositi teret ili ne može, kaže Drljača.

"Mi ne bježimo ni od priče o rekonstrukciji mosta. Smatramo da vrijednost radova nije velika za BiH i Hrvatsku i da možemo očekivati da, uz njihovo razumijevanje, dođemo do rješavanja ovog problema. Za sada je situacija u pat poziciji, vrtimo se oko upitnosti da li most može podnositi teret ili ne može", kaže Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.

"Kako je odlukom doneseno da izgubi status, danas smo zaključili da samo takvom odlukom može se vratiti status graničnog prelaza koji je imao do 01. jula 2013.godine i utom pravcu ću ići", dodaje Nikola Arbutina, načelnik opštine Dvor.

Komisija je od osnivanja održala je 18 sjednica. Na čak 12 je razmatran zahtjev opštine Novi Grad za prekategorizaciju graničnog prelaza.Od 2013. godine političkom odlukom Savjeta ministara i Vlade Hrvatske granični prelaz je dobio niži status.

"Za ovih šest godina, sve što smo postavili zahtjev, opštine Novi Grad i Dvor su ispunile", smatra Božo Zovko, predsjednik mješovite Komisije za praćenje provođenja ugovora o granici između Hrvatske i BiH.

Ipak, najveću korist od vraćanja prijašnjeg statusa graničnog prelaza imali bi privrednici, a pogotovo prevoznici iz čitave regije. Zbog trenutne situacije preduzeća koja se bave međunarodnim prevozom robe umjesto graničnog prelaza u Novom Gradu, prinuđeni su da koriste prelaze Izačić i Donja Gradina udaljene i do 80 kilometara.

"Ja sam to pričao u više navrata, mislim da to ima u našim arhivama i iznosio podatke da su to po nekim turama zantni gubici 150-200 eura", dodaje Zovko.

Sjednica komisije koja je bila planirana za septembar neće biti održana, na prijedlog članova iz Hrvatske, a zbog epidemiološke situacije. Načlenici gradova ove regije i stanovnici smatrajau da se most i granični prelaza mogu privremeno otvoriti za teretni saobraćaj, uz određeni režim.