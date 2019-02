Ubrzo formiranje ekspertskog tima za demografsku obnovu

Republika Srpska ima kapacitete kojima će popraviti demografsku sliku, uvjereni su stručnjaci. O tome su danas razgovarali sa resornim ministrima i predsjednicom Republike.

Željka Cvijanović, koja je organizovala sastanak, poručuje da će institucije Republike Srpske dati sve od sebe da unaprijede poslovni, privredni i politički ambijent, kako bi život građanja bio stabilniji. Podrška stiže i iz Vlade.

"Jedna dimenzija kojom ćemo se baviti jesu ekonomske mjere, kako stvarati uslove za bolju i solidniju ekonomaku osnovu, koja znači bolje zapošljavanje i bolje plate, dakle ne da se radi za džaba. Druga dimenzija jesu tipske, populacione mjere koje će se primjenjivati", istakla je Željka Cvijanović predsjednik Republike Srpske.

"Ako mi sutra sagradimo kapacitete u kojima će ljudi raditi, i dobivati solidne plate da ostanu u Republici Srpskoj, to je sve vezano za demografsku politiku", istakao je Radovan Višković, premijer Republike Srpske.

Mjere kojima će se popraviti demografska statistika, osmisliće savjet koji će činiti vrhunski stručnjaci iz te oblasti. Trebalo bi da bude formiran u narednih mjesec dana. Na institucijama je da mjere i sprovedu, kažu oni koji su prisustvovali današnjem sastanku. Demografi vjeruju da će rezultati biti pozitivni.

"Naročito veliki broj problema su migracije, da sagledamo to stanje, dispariteti koji su prisutni u prostornom razvoju, i niz drugih mjera. Iz toga će proizaći koje su to najefikasnije mjere, ne možeo mi sad prejudicirati koje su to mjere, da li je to samo novčana davanja, a ne trba da budu", istakao je Stevo Pašalić, demograf.

"Prilika je da uradimo za mjesec dana dobar program, da to vežemo za organe izvršne vlasti, za resorna ministarstva i da ovom problemu, koji je gorući problem moderne Evrope sa stanovništa migracija, damo nekakav svoj obol u nadi da ćemo pospješiti budućnost kakva nam treba", istakao je Milomir Mučibabić, sociolog.

Da bi mjere bile što efikasnije, potrebni su i pouzdani podaci, tvrde statističari. Prvi čovjek republičkog Zavoda za statistiku najavljuje novi popis stanovništva, koji će, uvjeren je, pomoći u poboljšanju demografske slike u Republici Srpskoj.

"Već radimo na pripremama popisa stanovništva, koji bi trebalo da se desi 2021. godine, ali to ne zavisi samo od statističkih institucija nego i od drugih. Međutim, važno je da se obave kvalitetne pripreme da bismo došli do pravih podataka", istakao je Jasmin Komić, direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske.

Predsjednica Željka Cvijanović, formiranje nacionalnog programa demografske obnove najavila je krajem prošle godine. O važnosti programa govore i podaci Zavoda za statistiku. Prema tim podacima 2017. godine u Republici Srpskoj je rodjeno 9.339 ljudi, a umrlo više od 14 hiljada.