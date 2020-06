Za lokalne zajednice 30 miliona KM iz Fonda solidarnosti

Trideset miliona maraka podijeljeno je iz Fonda solidarnosti svim lokalnim zajednicama u Republici Srskoj, a nijedna od njih nije dobila manje od 50.000, izjavio je predsjednik Vlade Radovan Višković.

- Odgovorno tvrdim da se nije vodilo računa o stranačkoj pripadnosti, nije se vodilo računa gdje je načelnik ili gradonačelnik iz SNSD-aa ili neke druge političke opcije nego smo stavili limit da ove male opštine ne mogu dobiti ispod 50.000 KM - istakao je Višković.

Višković je pojasnio da je bilo više kriterijuma u vezi sa raspodjelom sredstava.

- U javnosti se pojavila priča da je trebalo da ključni kriterijum bude samo po raspodijeli PDV-a ali to nije tačno. U prevodu to znači da bi male lokalne zajednice bile dovedene u poziciju da ne mogu da funkcionišu - rekao je Višković novinarima u Trebinju.

Da se gledao samo koeficijent PDV-a, Višković je rekao da bi male opštine tada dobile od 15.000 do 20.000 maraka.

On je napomenuo da je prilikom podjele uvažen i koeficijent PDV-a ali i stepen razvijenosti lokalnih zajednica, kao i to koliko su one odgovorile na mjere pomoći privrednim subjektima u vrijeme korona virusa.

- Upotreba tih sredstava nije ograničena. Svi načelnici i gradonačelnici ta sredstva mogu da troše kako oni smatraju, za projekte, pomoć privredi, socijalna davanja ili nešto drugo - naglasio je Višković.

On je dodao da je to iz sredstava Međunarodnog monetarnog fonda, te da je to čisto pomoć lokalnim zajednicama da što bezbolnije prođu kroz novonastalu krizu uzrokovanu virusom korona.