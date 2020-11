Za koga je na izborima igrao SPS? Smijenjen Goran Selak

Mjesto za potpis na koalicionom sporazumu za banjalučku vlast, ostalo je prazno, a Goran Selak se doslovno igrao toplo-hladno. Da licemjerstvo i izdaja neće imati prolaza, poručeno je i tokom izborne noći, kada je razotkriveno da su pojednici iz Vidovdanske koalicije, igrali prljavo. Jutro je razdanilo ko je igrao na suprotnoj strani terena, i zato će morati da napuste sve stranačke funkcije od Zatvora na Tunjicama, Inspektorata Republike Srpske pa do Zavoda za stomatologiju.

"Ja sam imao sa gospodinom Selakom jutros razgovor. Obrazložio sam mu i pročitao sporazum. Pitao ga da li je spreman da to potpiše, on je rekao da jeste. I mi smo poslali ljudi koji su tamo čekali, koliko, sat vremena, i on je na kraju javio da ne želi da potpiše. Koliko je, u 20 do 1, zato ste i Vi čekali ovo sve. Gospodin Selak je nazvan i rečeno mu je da ukoliko to ne uradi brzo, rizikuje upravo ovakav stav", izjavio je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Iz SPS-a, očito nisu imali hrabrosti da stanu pred kamere, pa su u kratkom saopštenju pozvali na izjave bez nervoze. Sporazum sa kojim je Goran Selak itekako dobro upoznat, tvrde u toj stranci, nisu ni pročitali.

"Što se tiče novog koalicionog sporazuma, SPS ne vidi nikakvu prepreku za njegovo potpisivanje, s tim da ni rukovodstvo ni Gradski odbor SPS-a nisu bili u prilici ni da pročitaju ni da potpišu pomenuti sporazum", kažu u SPS-u.

Da opravdanje najmlađe stranke može da prođe samo kao šarena laža, govori i činjenica da su Sporazum vidjele i potpisale sve koalicione stranke okupljene oko SNSD-a. Što njih tiče, u koaliciji za SPS više nema mjesta.

"Ova, kako se zove, ta neka nova partija Socijalista, oni su trgovali ovdje u Banjaluci. I jasno je kao dan na biračkim mjestima kada se to analizira da ćete vidjeti da nema njihovih glasov au podršci Igoru Radojičiću. Dakle, na gospodinu Dodiku je da dalje realizuje ono o čemu smo danas govorili", rekao je Petar Đokić, predsjednik SP.

"Za kog apostoje sumnje da je razmjenjivao glasove davajući gospodinu Stanivukoviću glasove, kada on njemu dadne za odbornika, da ucjenjuje potpisivanje koalicionog sporazuma, da mi sada u koordinaciji sa drugim koalicionim partnerima ne dozvoljavamo da SPS bude u koaiciji u gradu Banjaluci", istakao je Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjenje Srpske.

I bez tri odbornička mandata SPS-a, koalicija na čelu sa SNSD-om ima skupštinsku većinu. SNSD bi trebalo da ima oko devet odbornika, a uz po tri iz Demosa i Ujedinjene Srpske i po dva iz SP-a i DNS-a, skupštinska većina i više je nego stabilna