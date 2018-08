Za izgradnju dvije HE na Drini 200 miliona evra FOTO

Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je na današnjoj sjednici vlada Republike Srpske i Srbije u Trebinju usvojen i zaključak da će prvi zajednički projekti Srpske i Srbije u energetici biti izgradnja dvije hidroelektrane - "Foča" i "Paunci", ukupne instalisane snage 90 megavata, čija je vrijednost 200 miliona evra.

"To će biti prvi put da naše elektroprivrede zajednički realizuju jedan važan projekat. Nadama se da će to biti način da se otvore vrata za buduću saradnju u oblasti eneretike, gdje raspolažemo ogromnim resursima i potencijalima, zbog čega to želimo da stavimo u funkciju razvoja Srpske i Srbije, ali i društva u cjelini i svih naših građana", rekla je Cvijanovićeva nakon devete zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Srbije.

Ona je napomenula da će aktivnosti na ovim projektima početi već u septembru, dok je tokom 2019. godine predviđena intenzivna priprema njihove realizacije. Cvijanovićeva je posebno zahvalila premijeru Srbije Ani Brnabić što je podržala realizaciju ovih projekata.

Cvijanovićeva je rekla da je na današnjoj zajedničkoj sjednici vlada Srpske i Srbije usvojeno 16 zaključaka koji su od opšteg interesa za razvoj, međusobnu saradnju i planove.

Premijer Srpske je navela da je usvojen i zaključak o pristupu prema namjenskoj industriji - kako poslovno ojačati ove subjekte, kako im omogućiti da budu angažovani na izvršavanju određenih psolova za potrebe Srbije i kako odrediti njihov status.

"Ta saradnja se odnosi na preduzeća `Kosmos` iz Banjaluke, `Orao` iz Bijeljine i `Famos` sa Pala", rekla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, jedan od zaključaka odnosi se i na saobraćajnu komunikaciju, gdje su utvrđeni zajednički prioriteti, poput nastavka izgradnje auto-puta od Doboja do Bijeljine i granice sa Srbijom, te povezivanje od Istočnog Sarajeva do Vardišta kod Višegrada.

"Nemojte me pitati na koji način će šta biti finansirano vezano za ponude koje su se ranije pominjale iz Turske jer tu nema nikakvih konkretnih pomaka, ali ono što je konkretno jeste da pripremamo svu potrebnu dokumentaciju i da ćemo realizovati te projekte. A finansijska konstrukcija će biti izražena u skladu sa našim mogućnostim ili mogućnostima da dođemo do najpovoljnijeg novca da bi oni bili realizovani", pojasnila je Cvijanovićeva.

Govoreći o izgradnji mosta "Bratoljub" na Drini, koji povezuje Bratunac i Ljuboviju, ona je zahvalila Vladi Srbije i predsjedniku te države Aleksandru Vučiću koji je bio inicijator ovog projekta.

"Nažalost, godinu dana nakon što smo otvorili ovaj most, pokazali da je izgrađen i zahvalili se Srbiji za finansiranje tog projekta, još nije otvoren granični prelaz. Ponovo tražimo i zahtijevamo od organa na nivou BiH da odrade svoj dio posla koji se odnosi na uspostavljanje tog graničnog prelaza, s obzirom na to da su i Srbija i Republika Srspka sve svoje obaveze izvršile u prethodnom periodu", rekla je Cvijanovićeva.

Premijer Srpske je izrazila bojazan da neko namjerno opstruiše izgradnju zajedničkog graničnog prelaza na mostu "Bratuljub" koji povezuje Bratunac i Ljuboviju, iako je riječ o izuzetno važnoj komunikaciji.

Nakon sjednice Vlade Republike Srpske i Vlade Srbije u Trebinju, Cvijanovićeva je istakla da je most "Bratoljub" jedan od primjera koji pokazuje da sa nivoom BiH uvijek postoji problem na operativnom planu.

"Tako izgleda realizovati poslove na nivou BiH - kad god dođete na operativni, praktični teren nema nikakvog pomaka, a kad dođete na politički teren stvari bivaju još gore", rekla je Cvijanovićeva.

Premijer Srpske je naglasila da su u građevinskom smislu, u smilu imovinsko-pravnih odnosa i svih drugih procedura, Republika Srpska i Srbija riješile sve što je bilo u njihovoj nadležnosti.

Ona je navela da je realizacija turističkih projekata uveliko u toku, navodeći da se jedan od tih projekata odnosi i na područje Podrinja, kao i da se uspješno sprovodi projekat zajedničkih đačkih ekskurzija, gdje se djeca iz Srpske i Srbije približavaju i bolje upoznavaju jedni druge.

Cvijanovićeva je zahvalila za sredstva koja je Vlada Srbije obezbijedila za projekte u lokalnim zajednicama širom Srpske. "Time je Srbija ostavila snažan pečat i trag u mnogim našim opštinam, što će raditi i u narednom periodu", istakla je Cvijanovićeva.

Kao neke od projekata ona je navela izgradnju škola, vrtića, vodovoda, te ostalih projekata koje su kandidovale lokalne zajednice u Srpskoj, ističući da je Republika Srspka opredijeljena da bude dio izgradnje gasovoda o kome Srbija već uveliko pregovara.

Cvijanovićeva je podsjetila i da je Vlada Srbije obezbijedila milion KM za zapošljavanje mladih u Srpskoj, te da se realizuju brojne zajedničke aktivnosti u oblasti pravosuđa i kulture.

Nakon zajedničke sjednice vlada Srpske i Srbije potpisano je više memoranduma i sporazum između dvije vlade.

Memorandum o saradnji vlada Srpske i Srbije u oblasti energetike potpisali su ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović potpisali su memorandume o međusobnom priznavanju "velikih licenci" i o razmjeni iskustava u oblasti izdavanja e-građevinskih dozvola.

Sporazum o saradnji u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija potpisali su ministri unutrašnjih poslova Srpske Dragan Lukač i Srbije Nebojša Stefanović.