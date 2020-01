Za dalji napredak Srpske povećati konkurentnost privrede

Za dalji napredak Srpske potrebno je povećati konkurentnost i produktivnost njene privrede, podržati zdravstveni sistem u nivou kakav je u zemljama okruženja. Potreban je efikasniji javni sektor i obrazovanje prilagođeno 21.vijeku.

Sve to je sadržano u Programu ekonosmkih reformi koje je Senat RS prihvatio i pružio Vladi punu podršku u ostvarivanju zacrtanih planova.

"Dugo smo se zadržali na tome kako obrazovni sistem unaprijediti jer je došao u fazu kada Bolonjska deklaracija ne daje željene rezultate", kaže Rajko Kuznamović, senator Senata RS.

Senatori smatraju da je potrebno napraviti korak dalje i u evropskim integracijama, regionalnoj i međunarodnoj saradnji.

Očekujem da će i ova godina biti godina velikih iskušenja za Srpsku, ali smatram da će Srpska na bazi jedinstva, konsenzusa i stečenih iskustava nastaviti svoj uspješan razvoj, kaže Živko Radišić, senator Republike Srpske.

"Od svih nas se traži maksimum napora u očuvanju RS koga nema i neće biti bez većeg stepna jedinstva i saglasnosti svih institucija", ističe Radišić.

Obrazovanje je ključni faktor razvoja. S obzirom da Srpska više ne može da računa na kvantitet, ona se kao i brojne zemlje u svijetu mora okrenuti kvalitetu ljudskih resursa koji mogu nadomjestiti demografsko starenje i smanjeno rađanje, kaže senator Stevo Pašalić.

"Najizazovniji period u demografiji nas očekuje do polovine 21.vijeka, do 2050. godine. to znači, budimo realni biće nas manje, ali da budemo kvalitetniji, kroz inovativnost, produktivnost, naravno snažniju ekonomiju, zapsolenost, posebno mi još imamo rezerve u ženskoj radnoj snazi", kaže Pašalić.

Senatori su zaključili da su programi institucija Srpske dobri, ali da će se pokazati koliko će biti efikasni i realizovani.

Snažne institucije znače i snažnu Republiku Srpsku. Stručan i kvalitetan kadar veoma su važni za jačanje institucija, a time i Republike, smatraju senatori.