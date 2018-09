Za četiri godine RS možemo povezati autoputevima sa Beogradom

U naredne četiri godine Istočno Sarajevo može biti povezano autoputem sa Beogradom, Prijedor i Banjaluka, preko Doboja, mogu biti povezani autoputem sa Bijeljinom i Račom i dalje sa Beogradom, samo ako postoji volja. Ovo tvrdi Nenad Nešić, direktor Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske".

U emisiji "1 na 1" ATV-a Nešić priznaje da to jesu ogromne investicije, ali, kako ističe, investicije koje se vraćaju.

"Kada bilo koji investitor dođe u Republiku Srpsku, prvo pita o putnoj komunikaciji, kakva je povezanost sa aerodromima, sa lukama, da bismo imali brži, efikasniji i jeftiniji transport robe i ljudi", napominje Nešić.

S druge strane, izostanak kvalitetne putne komunikacije bi, smatra direktor "Puteva RS", vrlo brzo ispraznio prostor bez takvog vida infrastrukture. S tim u vezi, Nešić je prokomentarisao i sve češće isticanje potrebe izgradnje autoputa Sarajevo - Beograd.

"Ako taj budući autoput zaobiđe sarajevsko-romanijsku regiju, bojim se da ćemo dobiti prostor bez stanovništva, da će to dovesti do dodatnog iseljavanja i da će to postati jedan prazan prostor. To je nama iz Istočnog Sarajeva žila kucavica, taj pravac Istočno Sarajevo - Beograd, i smatram da to mora biti u prioritetima i Vlade Srpske i svih ostalih nadležnih institucija. U posljednje vrijeme dosta se pominje da će to Turska da gradi. Ja, iskreno, u tu priču ne vjerujem, jer ako ste pratili ove geopolitičke prilike u posljednje vrijeme, vidite da je Turska zapala u neke probleme, da im moneta devalvira, gubi na vrijednosti. Mi treba da se držimo naših planskih projekata, koje je usvojila Vlada Srpske i da se uzdamo u svoje snage", kaže Nešić.

Direktor "Puteva RS" je čvrsto uvjeren da razvoja ne može biti bez dobre infrastrukture.

"Putevi predstavlju krvotok jedne države. Ako krvotok ne funkcioniše, onda ni organizam ne funkcioniše", podvlači Nešić.

Govoreći o projektima koje je preduzeće na čijem je čelu realizovalo u posljednje vrijeme, Nešić ističe da se, između ostalog, strogo vodilo računa i o ravnomjernoj zastupljenosti svih dijelova Srpske, iako je ona razuđena i sa mnogo "praznog" prostora između naseljenih centara.

"Nastavili smo mnoge projekte koji su bili stali, kao što je put Kneževo - Kotor Varoš, gdje će biti ulaganja preko 30 miliona KM. Očekujemo završetak tog puta do kraja godine. Samim time povezaćemo Kneževo i Kotor Varoš, ali i Kneževo i Banjaluku. Mnogi ljudi iz Kneževa rade u Kotor Varošu i Banjaluci. Dobićemo brži protok saobraćaja, a samim tim i kvalitetniji život na tom području. Nastavili smo da radimo put Podgradci - Mrakovica, tu je investicija oko 20 miliona KM, nastavili smo da radimo Bronzani Majdan - Sanski Most, što je i granica RS i FBiH, koji ćemo, mislim, do kraja ovog mjeseca da pustimo u upotrebu. Izgradili smo i brojne kružne raskrsnice u samom gradu Banjaluci. Uradili smo kružnu raskrsnicu na Rebrovcu i na taj način dobili kvalitetniji i bezbjedniji saobraćaj. Poslije 30 godina natavili smo da radimo istočnu obilaznicu. Ja mislim da je to uspjeh. Često u šali kažem i gradonačelniku: "Trebao je neko da dođe sa Romanije da uoči probleme Banjaluke". Ovih dana nastavljamo te poslove na istočnoj obilaznici i očekujemo u ovoj ili narednoj godini da kompletan istočni tranzit bude povezan sa zapadnim tranzitom", navodi Nešić i zvanično obećava da će do kraja ovog mjeseca biti završeni i svi radovi u vezi uklanjanja naplatnih kućica kod Tržnog centra "Robot", na brzoj cesti koja vodi na autoput Banjaluka - Gradiška", istakao je Nešić.

Nešić napominje da jedino što do tada neće biti završeno su betonski blokovi, koji će naknadno biti postavljeni, ali da to ni u kom slučaju neće uticati ni na bezbjednost ni na protok saobraćaja. A kad je u pitanju istočni dio Srpske, direktor "Puteva RS" podsjeća da su, na primjer, u Trebinju prošle godine rekonstruisali glavnu ulicu poslije punih 40 godina.

"Sada radimo nastavak istočnog tranzita u Trebinju i očekujemo da će to do kraja godine biti završeno. U Nevesinju smo neki dan otvorili prvi kružni tok. Rekonstruisali smo im i glavnu ulicu. Uradićemo im i drugu glavnu ulicu. Jedna je Ulica Cara Dušana, druga Miloša Obilića. Uradili smo im i put Nevesinje - Berkovići od dva kilometra, radićemo i nastavak, uradili smo i most u Zovi dolu. Prije 10 dana otvorili smo i novi most u Čajniču koji je srušen u NATO bombardovanju 1995!", ističe Nešić.

Prema njegovim riječima, godišnji budžet JP "Putevi RS" je oko 100 miliona KM, ali velika sredstva odlaze na redovno održavanje putne komunikacije.

"Moramo znati da su naši putevi od prije rata, da su napravljeni za vrijeme bivše Jugoslavije, da mnogi od njih, malte ne, nemaju ni građevinsku dozvolu. Nama dosta novca ide na održavanje postojeće putne komunikacije", kaže Nešić.

S obzirom na to da je u jeku i predizborna kampanja, a Nešić je govorio o značaju putne infrastrukture za razvoj zemlje, kratko je podsjetio i na glavno opredjeljenje partije iz koje dolazi - Demokratskog narodnog saveza.

"Ako ste slušali u posljednje vrijeme predsjednika stranke iz koje ja dolazim, mogli ste da čujete da on uvijek stavlja akcenat na ekonomiju. Često kaže da na čelu buduće Vlade RS treba da bude privrednik, ekonomista, čovjek srednjih godina, koji ima energiju i znanje i koji je potpisao najmanje jedan završni račun. Time se poručuje da DNS na prvo mjesto stavlja ekonomiju, zapošljavanje i razvoj Srpske, a razvoja ne može biti bez kvalitetne infrastrukture", zaključuje Nenad Nešić, direktor JP "Putevi RS".