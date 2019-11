Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je večeras da građani Republike Srpske nemaju razloga za brigu kada je riječ o Programu reformi BiH, navodeći da nije spreman da žrtvuje ni minimalne interese Srpske za koju u tom dokumentu ne postoji ništa što bi bila obaveza.

Dodik je istakao da nije spreman da za bilo kakvu vlast degradira odluke Narodne skupštine.

"Ja nisam Mirko Šarović koji kaže da ga ne zanimaju odluke Narodne skupštine i da on radi kako on hoće. Kada bude formiran Savjet ministara i kada stupi na snagu ovo što je dogovoreno iniciraću sjednicu Narodne skupštine i dostaviću javnosti taj dokument", istakao je Dodik.

On je rekao da dokument ne prejudicira članstvo i da su za bilo kakve odluke o saradnji sa NATO-om potrebne nove odluke Predsjedništva i Parlamentarne skupštine BiH.

"Imajući u vidu vojnu neutralnost Srpske, za očekivati je da se svi njeni predstavnici toga pridržavaju", naglasio je Dodik.

On je dodao da Program reformi BiH sadrži opšta opredjeljenja za partnerstvo i saradnju sa NATO-om, te da se BiH odmakla od poziva za članstvo.

"Sada se o tome ne govori nijednom rječju. U dokumentu se pominje saradnja sa NATO-om kakva je i do sada bila ili slična onome što ima Srbija, kao i procjena ekonomske situacije", naveo je Dodik.

On je pojasnio da sličan dokument ima pet zemalja članica i pet država koje nisu članice EU.

"BiH je do sada bila u ugovornom odnosu sa NATO-om koji se ticao Partnerstva za mir i u dvogodišnjem aranžmanu IPAP koji ističe krajem ove godine", rekao je Dodik za RTRS.

On je podsjetio da je 2004. godine strateško opredjeljenje bilo saradnja BiH sa NATO-om, navodeći da je to podržavala vlast i dio opozicije, te da je to rezultiralo činjenicom da je 2010. godine tadašnje Predsjedništvo BiH odlučilo da zatraži članstvo u NATO-u.

"NATO je odobrio plan pristupanja još 2011. godine i postavio uslove, a jedan od njih je bio i da se preda vojna imovina, koju Srpska nije dala, niti će je dati. Krajem prošle godine NATO je odlučio da skine uslov i poručio da želi da aktivira put članstva i da BiH pošalje akcioni nacionalni plan za članstvo. Godinu dana smo izgubili jer su politički Bošnjaci htjeli da dobiju taj plan i sve uslovili time, kao što je formiranje vlasti", pojasnio je Dodik.

Prema njegovim riječima, Bošnjaci su time primarno htjeli da zadrže u vlasti na nivou BiH sadašnju strukturu iz Republike Srpske i izbjegnu suštinsku raspravu o Izbornom zakonu BiH i promjenu odredbe, koju Hrvati opravdano traže, da jedan narod ne može izabrati političke predstavnike drugog naroda, pa se desilo da Bošnjaci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH izaberu Željka Komšića.

Dodik je objasnio da je Program reformi BiH uslovan dokument koji tek kada i ako bude formiran Savjet ministara sa ovom strukturom ima snagu da bude dostavljen kao projekat moguće saradnje u vezi sa odnosima sa NATO-om.

"To nije akcioni nacionalni plan i predstavnici različitih zemalja koje su važne članice NATO-a rekli su da to neće poslužiti za aktiviranje bilo čega. Vjerujemo u ozbiljnost velikih zemalja. Mi nismo kalkulisali sa našim interesima i u dokumentu nema ničega što bi za Republiku Srpsku bila obaveza", naglasio je Dodik.

On je naveo da je opozicija u Republici Srpskoj koja je doskora činila vlast na nivou BiH nalazila razne neistine o dokumetu koji nije ni vidjela i koji nema čak ni interpretaciju.

"Oni se hvale time da su devet puta akcioni nacionalni plan skinuli sa dnevnog reda Savjeta ministara. Mogli su da skinu stotinu puta, ali zašto nijednom nisu odbili? Trebali su da odbiju. Ozbiljno opterećenje je bilo da je Mladen Ivanić prošle godine usvojio Strategiju spoljne politike BiH u kojoj je rekao da je prioritet integracija u NATO", istakao je Dodik.

Govoreći o zahtjevu opozicije da Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o Programu reformi BiH, Dodik je istakao da ne može da bude nezadovoljan jer se oni koji su pravili nered u Narodnoj skupštini i u njoj nisu dali podršku vojnoj neutralnosti sada pozivaju na taj dokument.

"Zahvaljujem im što su prihvatili takvu politiku. Kamo sreće da su to učinili prije godinu dana onda bi odbili akcioni nacionalni plan. Svako bira način političke borbe i to ima smisla sve dok ne ugrozite osnovne nacionalne interese i Republiku Srpsku, a sa njihove strane bilo je masovnog ugrožavanja interesa Srpske", dodao je Dodik.