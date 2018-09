Za Beograd ključno nacionalno pitanje je Srpska, a državno Kosovo VIDEO

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je za državu Srbiju ključno nacionalno pitanje Republika Srpska, a državno broj jedan je Kosovo i Metohija.

"Izazovi su ogromni i teško je. Balans je u tome da se mora više voditi računa o Republici Srpskoj. Srpska je zagledana u Srbiju i to je poznato", rekao je Dodik za Televiziju "Prva".

Pogledajte kompletnu emisiju na OVOM LINKU.

On je zahvalio Srbiji za to što je Republika Srpska dobila 20 miliona evra od Vlade Srbije, čime su bitno poboljšane šanse i mogućnosti Srpske, te kao primjer naveo da je Srebrenica, zahvaljujući Srbiji, potpuno komunalno preuređena i izgleda sasvim drugačije.

"Tu je i niz objekata i škola koje smo gradili. Sada 5. oktobra otvaramo bolnicu u Istočnom Sarajevu, gdje smo uložili 40 miliona evra. Srbija je pomogla da se urade neke stvari koje su važne za Istočno Sarajevo. Ta bolnica će nositi naziv `Srbija` i to je naš odnos prema onome što čini Srbija", rekao je Dodik.

Na podsjećanje da je prije nekoliko godina izjavio da mu je jedna lobistička agencija ponudila da plati dvije milijarde /evra/ i da će za taj novac dobiti nezavisnost Republike Srpske, Dodik je rekao da danas ne bi propustio takvu priliku.

"Nisam tada imao. Tada je naš budžet bio 250 miliona evra, a danas je 1,5 milijardi evra. Volio bih da razgovaram na tu temu. Ako se ukaže takva prilika, mislim da je neću propustiti", rekao je Dodik.

Na pitanje šta je njegov plan i gdje vidi Republiku Srpsku za pet godina, Dodik je rekao da je sve što je do sada radio bilo usmjereno na to da Republika Srpska preživi manipulacije i degradacije, te da će tako i nastaviti da radi.

Govoreći o promjenama granica na Balkanu, Dodik je rekao da ne pretenduje na to da bude on bajraktar /predvodnik/ koji će dovesti do toga da Srbi žive u okviru jedne države.

"Jedino su Srbe podijelili i rasparčali, svima su omogućili da nakon raspada Jugoslavije naprave svoje zemlje. Srbija i Srbi su i u Prvom i Drugom svjetskom ratu bukvalno dali slobodu drugim narodima koji su stvorili svoje republike, a sada imaju države", kaže Dodik.

On je napomenuo da su Srbi gotovo minimizirani u Hrvatskoj, u Sloveniji nisu ni nacionalna manjina, da imaju značajne političke probleme u Crnoj Gori, a u FBiH gotovo da ih i nema.

On je naveo da Republika Srpska po svim definicijama ima sve ingerencije države, samo nema stolicu u UN, ali ima teritoriju, efikasnu vladu, 15 izbora koji su legitimisali izbor institucija.

"Nemamo stolicu u UN, jer je neko smatrao sa tih pozicija sila i moći da moramo da glumimo malu Jugoslaviju, a ni velika nije mogla da opstane", rekao je Dodik.

Govoreći o podršci generala Ratka Mladića, Dodik je rekao da Mladića u Republici Srpskoj doživljavaju kao čovjeka veoma pozitivno, te da je on bio komandant u veoma teškim vremenima i čovjek koji je bio na čelu čitavog pokreta.

On je rekao da svako ko je počinio zločine treba da odgovara, ali da se Haški tribunal nije pokazao kao mjesto objektivne, nego selektivne pravde.

"Procesuiranje čitavog političkog i vojnog rukovodstva Srba bio je dio stvaranja istorijskog stereotipa o Srbima, a da ozloglašeni zločinac kakav je Naser Orić ne bude procesuiran i osuđen", rekao je Dodik.

Kada je rije o slučaju "David Dragičević", Dodik je rekao da je situacija veoma kompleksna, emotivna i delikatna, te da podržava oca nastradalog mladića Davora Dragičevića u traženju pravde.

"Ja ne mogu ništa tom čovjeku da kažem. Sve što je on rekao i što očekuje, u pravu je, jer je izgubio sina. U tom pogledu, možda smo i mi pogriješili u početku, pojavila se neka konferencija za štampu nekih pripadnika policije, koji su još neistraženi slučaj pokušali da interpretiraju i tu je bilo greške i ja sam rekao da je bila greška", rekao je Dodik.

On je dodao da sve ono što je činio bilo da se pomogne, a čak je naložio da se u tim policije koji je istraživao taj slučaj, uključi i otac, koji je taj tim napustio.

"Ja mu se mogu samo izviniti za sve ono što je evenutalno njega povrijedilo kao oca. Sve ostalo nije vezano za njega, nego za neke druge, koji pokušavaju to da spekulišu. On se ne bavi direktno politikom, to je tačno, on traži pravdu i ja ga u tome podržavam", rekao je Dodik.

Dodik je napomenuo da je prenio Davoru Dragičeviću da ostaje pri tome da se nađe istina i pravda, ali da to ne traži predsjednik, predsjednik Vlade ili politička partija, nego tužilac i tužilaštvo.

"Tužilaštvo radi svoj posao, imaju neke pomake, tužilaštvo je adresa na kojoj treba sve to da se traži. Angažovana je grupa stranih advokata, koja je rekla da je njihov utisak da tužilaštvo preduzima sve neophodne mjere. Međutim, imate izvan porodice jedan broj ljudi koji pokušavaju da to na svoj način spekulišu, pa se čak uključuju neki iz Federacije BiH, pa dio opozicije", naveo je Dodik.

Na pitanje zašto je izjavio da Davor Dragičević od 8. oktobra više neće biti na Trgu u Banjaluci, Dodik je rekao da je mislio u političkom smislu da će mnoge teme nestati i da će se stvoriti uslovi da se može objektivnije i racionalnije baviti činjenicama i pravdom, a ne da će "neko nekoga uzeti za rame i odvesti", te dodao da ne spori ljudima da izražavaju svoj stav.

Dodik je rekao da će izbori biti potvrda politika koje se vode, a da je Srpska i dalje na pozicijama odbrane njenih pozicija, te dodao da se u opštoj galami ne vidi da Srpska već 15 kvartala ima rast od 3,5 odsto.

On je naveo da najbolje rezultate pokazuju industrija i izvoz električne energije, što čini račune Srpske veoma likvidnim, te da se drži niska cijena struje, dok se u inostranstvu prodaje po tržišnoj cijeni.

"To omogućava da jedna italijanska kompanija prenese proizvodnju u Kozarsku Dubicu, jer na struji uštedi dva miliona evra", rekao je Dodik.