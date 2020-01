Vulić: Bošnjačke elite bolje da predlože da se podijelimo na FBiH i RS

Nakon što su pojedina bošnjačka udruženja pozvala na obilježavanje devetog januara kao kao početak agresije i genocida u BiH, dobili su mnoge oštre odgovore a član Predsjedništva SNSD-a, Sanja Vulić poručila je da korektno od bošnjačke elite bilo da predloži da se podijelimo na Federaciju BiH i Republiku Srpsku i da mirno živimo svako na svom dijelu.

"Deveti januar je bio i ostaće Dan Republike Srpske ma koliko se to nekome sviđalo ili ne. Ne može niko govoriti kako je Republika Srpska genocidna tvorevina jer je argument za to 30 hiljada naših ljudi koji su dali živote za nju. Sva ta želja da se na neki način minimizira postojanje Srpske jer je 30 hiljada očeva, sinova dalo živote za Republiku Srpsku i to je činjenica koja se ne može osporiti. I napadi na gospodina Savčića su pokušaji Bošnjaka da minimiziraju Republiku Srpsku, i pokazuju da je Republika Srpska bolji dio BiH. Pravda je spora ali dostižna, i istina o stvaranju Republike Srpske i stradanju naših sinova i očeva doći na svjetlo dana", kaže Sanja Vulić, član Predsjedništva SNSD-a.

Ona vjeruje takođe da neće biti nikakvih nemira bez obzira na bošnjačku inicijativu jer vjeruje u institucije Republike Srpske.