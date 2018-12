Vuković: Sutrašnji skup politički, a ne građanski

Sociolog Drago Vuković ocijenio je da je sutrašnji skup grupe "Pravda za Davida" u Banjaluci političkog karaktera i da to nije građansko okupljanje.

On je naveo da je apsolutno ubijeđen da u ovom slučaju politika, odnosno politikanstvo, igra dominantnu ulogu.

"Upotreba nesreće i stalno insistiranja na njoj radi nekih poruka koje negdje neko treba da dobije po svijetu - kao `obojena revolucija` ili destabilizacija Republike Srpske - sve to nije to, ali liči na nešto što može da se desi. Ne možemo predvidjeti zašto je ova upornost toliko velika i šta se sa njom ustvari želi postići", rekao je Vuković.

On je dodao da objektivni problem nerasvijetljenog slučaja ubistva mladića Davida Dragičevića služi kao povod za ozbiljna društvena događanja.

"Zašto se to radi? Ko to generiše? Definitivno je jasno da to nije ideja Davora Dragičevića. Taj ozbiljan projekat `događanja naroda` je nešto što ima samo mali povod, a riječ je o velikom nesretnom događaju", kaže Vuković i dodaje da je sve ovo manipulacija koja je veoma štetna.

On je ukazao da se neprestano drži stanje napetosti i nervoze zbog jednog lošeg događaja, koji je, kako kaže, težak.

Ako se tako reagovalo na jedan loš i težak događaj, kaže Vuković, postavlja se pitanje kako se onda moglo reagovati, a nije, na nerazjašnjena ubistva veoma važnih ljudi i ratnih komandanata, poput Ljubiše Savića Mauzera, Srđana Kneževića, Riste Jugovića, koji su imali potpuno drugačiju ulogu za društvo u odnosu na jednog mladog studenta.

On kaže da bi u tom slučaju društvo, da se uvijek reagovalo na ovakav način kao u "slučaju Dragičević", bilo potpuno paralisano.

"Protivnik sam korištenja nesrećnih događaja, a govorio sam to svojevremeno i za Srebrenicu kada se taj nesrećan tragičan događaj koristi kao državna politika", kaže Vuković.

On smatra da je za društvo loše što su manipulacije u "slučaju Dragičević" toliko velike sa stanovišta upotrebe politike, jednog ili više političara.

"Mladi ljudi, mladi političari, pa i Draško Stanivuković koji radi to što radi, usložnjava situaciju i treba mu reći `Stani malo Stanivukoviću`. Suštinski je problem i za to što će se sutra desiti, ali i što se već dešava, nesposobnost institucija. Mislim da su institucije morale da daju nekakav odgovor na ovaj nesretan slučaj i da su u startu poslužile onima koji to već razvijaju u strategiju društvenih događanja, okupljanja i protesta, a povod je slučaj `Dragičević`", rekao je Vuković.

On ističe da taj slučaj nije bio toliko komplikovan da se nije mogao riješiti.

"Ne vidim šta je tu pravi problem", rekao je Vuković i dodao da najnoviju odluku da taj slučaj ide na nivo Tužilaštva BiH vidi kao mogućnost da cijeli slučaj dovede do nekih novih manipulacija.

Vuković kaže da je loše za društvo da mladi ljudi, novi političari i, kako kaže, nažalost mladi lideri, žive od proizvođenja takvih kriznih situacija.

"Bio bih veoma srećan, kao profesor koji radi sa tim mladim ljudima, da oni pokrenu neke nove ideje, da afirmišemo znanje, da pokrenu neke nove političke filozofije i neke suštinske promjene u politici, a ne da se svi hranimo nesrećama koje nikuda ne vode", rekao je Vuković.

On kaže da bi za društvo bilo dobro da političari, poput Draška Stanivukovića, Nebojše Vukanovića i drugih, koji su ušli u politiku, obraduju nekim novim pozitivnim idejama.

"Niko ne može biti iznad institucija, ne može da ih ponižava, a takva ponašanja koja ovih dana pratimo su veoma loša. Situacija u Banjaluci se, s obzirom na uplitanja političara iz Sarajeva i još nekih centara iz bivše Jugoslavije, još dobro drži i kontroliše i srećom još nema velike destrukcije koja bi mogla da bude opasna", rekao je Vuković.