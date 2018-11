Vuković: Do posljednjeg poslanika SDS-a

Profesor Drago Vuković, sociolog za desavanja u bijeljini.com analizira najnoviji razvoj situacije u Srpskoj demokratskoj stranci.

On ocjenjuje da je na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva SDS dio rukovodstva, na čelu sa Vukotom Govedaricom, ponovo ponizilo istinske pobornike ove stranke odlukom da uopšte ne bude vanrednih izbora, jer zapravo i nema razloga za to, bez obzira što je SDS doživio debakl na proteklim izborima.

"Nema dakle potrebe za vanrednim stanjem, jer je propadanje ove stranke postalo redovna pojava i proces koji neminovno vodi njenom nestanku. Dokle god čujete metka sa Ljubinog groba, ili negdje sa hercegovačkih krševa, znajte da je Vukota predsjednik. Istina Vukota ne voli pucnje pa je zbog njih otišao u Srbiju 1992. a otuda se vratio 1999, kada je tamo zapucalo. Da nije tragično bilo bi komično. Sve do posljednjeg poslanika u SDS, sve do posljednje budžetske uplate na tim osnovama Vukota će biti predsjednik," kaže Vuković.

On dodaje da to što je stranka u rasulu, što je opšta bježanija spašavanja, što su članovi i simpatizeri prevareni i zbunjeni, to uopšte nije važno.

"Odavno je SDS u raljama najogoljelijih interesa (istina ne samo SDS) gdje se vodi računa isključivo o nekolicini zaslužnih. E sada, tu dolazimo do novog moralnog posrnuća. Dva najodgovornija čovjeka za propast SDS.a, Bosić i Govedarica, doniješe odluku da se pozicioniraju u zakonodavnoj vlasti, pošto im je izvršna veoma daleko.

Ja ću Mladene u Vijeće naroda u Republiku Srpsku, kako bi obebijedio platu ako slučajno ne budem ponovo izabran za predsjednika stranke, a ti idi u to Vijeće na nivou države, jer ti tako vraćam svoj dug što si me predložio za nasljednika i ispravljam grešku zbog Obrena Petrovića," navodi Vuković.

"To je dakle ta nova postizborna strategija rukovodstva SDS. Naš narod, što bi Vukota mogao epski da uljepša uz gusle, bi rekao:"Jadna majko, jadnijeh svatova"," zaključuje Vuković.

(Izvor: www.desavanjaubijeljini.com)