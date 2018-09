Vukotić: Nastavljen dirigovani udar na MUP Srpske

Predsjednik Udruženja "Veterani Republike Srpske" Duško Vukotić izjavio je danas Srni da organizovanje protesta grupe "Pravda za Davida" ispred sjedišta Policijske uprave Banjaluka predstavlja nastavak udara na Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske, te da je sve to dirigovano.

Vukotić je istakao da se postavlja pitanje zbog čega je grupa "Pravda za Davida" baš juče napustila Trg Krajine u Banjaluci, zbog čega baš danas poziva ljude na ulicu i da li je sve povezano sa dolaskom ministra inostranih poslova Ruske Federacije Sergeja Lavrova u Banjaluku.

"Siguran sam da je sve povezano. Uvjeren sam da je zbog toga baš u ovom trenutku napušten Trg Krajine. To potvrđuje da je sve dirigovano. Postavljam pitanje šta povezuje sve one koje (Davor) Dragičević poziva da dođu na protest, nabrajajući vehabije, CIA i tako dalje? Povezuje ih mržnja prema Rusima i antiruska politika. Ovo je i nastavak težnji da Srpska bude predstavljena kao haotičan entitet da bi bila odaslana slika u svijet baš u vrijeme kada u Banjaluku treba da dođe Lavrov", naglasio je Vukotić.

Davor Dragičević, otac tragično stradalog mladića Davida Dragičevića, i članovi grupe "Pravda za Davida" proveli su noć ispred Policijske uprave Banjaluka, tražeći da "bude otkriveno ko je ubio Davida".

"Rok je 5. oktobar do 18.00 časova da budu otkrivene ubice. Ako do tada ne budu svi privedeni, grupa "Pravda za Davida" uzima pravdu u svoje ruke", rekao je Davor Dragičević i dodao da on i grupa "Pravda za Davida" ostaju ispred Policijske uprave Banjaluka, a da će nastaviti i sa okupljanjima na Trgu Krajine.