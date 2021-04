Vukanović: Stanivuković je svjesno išao da mene eliminiše, on bi skakao s funkcije na funkciju

Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske potvrdio je za portal "Dnevnog avaza" da se povlači iz svih pregovora opozicije u Republici Srpskoj.

Istakao je da ga ne zanimaju nikakve funkcije.

- Odlučio sam da ne učestvujem u daljim razgovorima. Ja ih neću opterećivati, neću se nametati. Neka oni traže kandidate. Ako oni misle da je meni stalo do neke funkcije, varaju se. Meni ne treba nikakva funkcija – kazao je Vukanović.

Vukanović je potvrdio da je razlog njegovog napuštanja pregovora opozicije gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

- On bi skakao s funkcije na funkciju, To je najveći problem. Biće dvije godine odbornik, dvije načelnik, dvije u Savjetu ministara pa do Savjeta Evrope, ne može tako, to nije korektan odnos - rekao je Vukanović.

Dodao je da ga je Stanivuković svjesno eliminisao sa predstojećih kandidatskih listi.

- Nikad se nisam gurao, nikad nisam ništa tražio, ne volim taj neiskren odnos. Čovjek ima ambicije da dvije godine bude gradonačelnik pa predsjednik. On je svjesno išao da mene eliminiše - rekao je Vukanović.