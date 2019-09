Vukanović šikanirao trebinjske sudije Stevića i Bosića

Bloger Nebojša Vukanović prije nekoliko dana objavio je snimak koji je uradio sam, na kome se vidi kako narodni poslanik Nebojša Vukanović maltretira predsjednika Okružnog suda u Trebinju Bojana Stevića. Snimak je objavljen pod naslovom „Eksluzivno – kadija Stević uhvaćen na djelu“. Tabloidni poslanik i bloger naslovom je sugerisao da će svi koji otvore tekst ugledati, u najmanju ruku, sudiju Stevića u teškoj krađi ili pokušaju ubistva.

Kako to biva sa tabloidima, naslov nije imao nikave veze sa sadržajem. Na snimku se vidi sudija koji u po’ bijela dana, na jednoj od prometnjih ulica grada, razgovara sa jednim od advokata. Eksluzivniji od ovoga bio bi samo snimak izlaska Sunca na istoku.

Odgovoran novinar bilo koje redakcije, u kojoj se njeguju najbolje tekovine profesije, na video-zapis koji je postavio Vukanović, u kojem je i glavni akter tog snimka, zapis bi naslovio kao: „Skadalozno: narodni poslanik maltretira predsjednika suda“. Mada su ovaj skadalozni snimak pogledali i neki od takvih novinara, niko se nije oglasio.

Vukanović, u zanosu svog terora nad Stevićem, u jednom trenutku viče: „Pitam vas kao novinar, odgovorite“. Sasvim dovoljno da bar jedno novinarsko udruženje iz Republike Srpske kaže da to nije njihov član, ili, ako jeste, da to nije način rada sa kojim se novinarska zajednica može složiti.

Snimak su sigurno pogledali i neki, ako ne i svi, članovi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, ali ni oni nisu našli za shodno da reaguju. Baš kao da je predsjednik Okružnog suda u Trebinju u obavezi da na putu do svoje kancelarije trpi nipodašatavnje i maltretitiranje, i to od narodnog poslanika.

U MUP-u tvrde da na ovakav snimak ne mogu da reaguju sve dok sudija Stević zvaničnio ne podnese prijavu protiv Vukanovića.

Ni iz Narodne skupštine u kojoj sjedi Vukanović nema glasa. Da li iz solidarnosti sa kolegom ili iz pritajene podške takvoj zloupotrebi instituta narodnog poslnaika, nije najjasnije?!

Osokoljen ćutanjem institucija države, Vukanović dobija krila, i danas u istom maniru napada predsjednika Osnovnog suda u Trebinju Milana Bosića. Prethodno pravi incident, parkirajući svoje auto iza Bosićevog, nakon čega na lice mjesta dolazi i policija. No, Vukanoviću očigledno nije stalo do poštovanja zakona i propisnog parkiranja u Trebinju, jer on i nakon svega toga presreće sudiju Bosića i maltretira ga na isti način kao Stevića.

Da li je javno ćutanje, kako institucija, tako i medija, i tajno zgražavanje istih nad ovim snimcima, podsticaj da narodni poslanik Nebojša Vukanović u jednom od sljedećih snimaka eksluzivno napadne šefa trebinjske policije? Ili da li će ovi snimci, koji prolaze potpuno nekažnjeno i neosuđeno, biti vodič za neke druge nasilnike koji bi da sa Stevićem i Bosićem „poravnaju račune“? Upravo sve ono protiv čega se navodno javno bori, Vukanović demonstrira samo u ova dva snimka. Država, sud, to sam ja!

Od sudija Stevića i Bosića očekuje se da prijave maltretiranje. Jer ako to ne učine njih dvojica, da li će imati smila da to učini bilo koji građanin Republike pred ovakvim ili sličnim napadom Vukanovića ili nekog druge osobe sa sindromom mesije? Ako, pak, predsjednici trebinjskih sudova smatraju da je ovakvo ponašanje navodnog poslanika prema nosiocima njaviših pravosudnih funkcija normalno, neka podnesu ostavke!