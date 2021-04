Vukanović oštro kritikovao Stanivukovića: "Slučajno ili namjerno, zaboravio i zapostavio svoje saradnike i saborce"

Istorijska posjeta delegacije Srbije koju je predvodio predsjednik Aleksandar Vučić, a Draško Stanivuković uspio da istu pretvori u blamažu Banjaluke i njenih građana izazvala je brojne reakcije od opozicionara do društvenih mreža.

U brojnim kritikama upućenim na račun gradonačelnika najvećeg grada u Srpskoj, najglasniji je bio Nebojša Vukanović, koji je u autorskom tekstu na svom portalu bio više nego oštar prema svom "saborcu". Vukanović zamjera Stanivukoviću što je "slučajno ili namjerno, zaboravio i zapostavio svoje saradnike i saborce", a kritikuje gradonačenika zbog kako kaže "prevelike srdačnosti sa Dodikom".

"Nadam se da će gospodin Stanivuković shvatiti i ovu kritiku kao dobronamjernu, da će spoznati gdje griješi i da će promijeniti svoj odnos prema ljudima koji ga podržavaju i sa kojima godinama sarađuje, i da neće, možda nespretno, nesmotreno i nenamjerno, povlačiti poteze kojima će na neki način poniziti i povrijediti saborce, kao što je to uradio danas i prethodnih dana", ističe Vukanović.

Da postoje "problemi u Raju" moglo se i ranije zaključiti, a lažni osmijesi i zajedničke fotografije samo su pokušali da prikriju mnogo dublji problem. Tako Vukanović, koji se gradonačeniku Banjaluke, uglavnom obraćao sa Draško, u svom tekstu bivšeg narodnog poslanika oslovljava isključivo sa gospodin Stanivuković.

"Ranije sam upozorio gospodina Stanivukovića da mora biti obazriviji i voditi računa da svojim potezima ne ponižava i ne povređuje saradnike i saborce, poigrava se sa ljudima i gleda samo sebe, ali izgleda da nije bilo dovoljno. Da me interesuje neka funkcija do sada bi se za nju izborio, i spreman sam sutra potpisati da ću se povući sa svake kandidature i pozicije ako će to dati rezultat i pobjedu", navodi Vukan i svoj tekst zaključuje:

"Nažalost, od dodjele Povelje Vučiću najviše je danas profitirao režim, jer se predsjednik Srbije nije odvajao od Željke, Dodika, Viškovića i Čubrilovića, time ponovo poslao poruku na čijoj je strani, a namjerno kašnjenje i prekid Svečane akademije, te skandal sa bubicom, iskorišten je da se domaćin ponizi, napadne i stavi u drugi plan".

I na društvenim mrežama korisnici kritikuju ponašanje gradonačenika Banjaluke prilikom obilježavanja Dana grada.

Stanivukoviću najviše zamjeraju unošenje bubice na sastanak sa predsjednik Srbije, a takav njegov potez nazivaju amaterski i dječiji.

Draško Stanivuković je pokušajem da na sastanak s @avucic unese bubicu dokazao da je amater i nezreo kao beba. Na stranu što je nepristojan, ali kako je tolikl glup — senka kurt (@KurtSenka) April 22, 2021

Kad si se pojavio bio si nada da je moguće nešto promeniti. Sada, nakon ovih gluposti koje radiš i govoriš, postaješ odvratan kao i taj počasni. Ponovo razočarenje. — Gordana (@lazic_gordana) April 23, 2021

Bubica na reveru..sastanak sa gostom???? Ko je lud ovde???Ko ga savetuje? — Milan Jurjevic (@JurjevicMilan) April 22, 2021

Drago mi je sto nije neki SNSD-ovac gradonacelnik Banja Luke, ali brate i ovaj Stanivukovic ne zna jel poš'o il' doš'o.. — Do₩e (@LjakseRose) April 22, 2021

I predsjednik Pokrajinske vlade Vojvodine Igor Mirović oštro je putem svog Instagram naloga osudio skandal u Banjaluci, koji je izazvao Stanivuković kada je na sastanak sa rukovodstvima Srpske i Srbije ušao sa "bubicom", te je na taj način tajno pokušao da snima isti.

Podsjećamo, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke izazvao je skandal u Banskom dvoru, kada je na sastanak rukovodstva Srpske i Srbije ušao sa "bubicom" i pokušao da tajno snima isti.

Stanivuković bi možda uspio da ostvari svoj cilja, ali je protokol predsjednika Srbije uočio "bubicu" te osujetio pokušaj da se nedozvoljeno snima razgovor.

Iako gradonačenik snima svaki pokret i govor u cilju svoje promocije na društvenim mrežama, ovaj put izgleda da nije shvatio ozbiljnost samog sastanka. Razgovori nosioca najviših državnih funkcija skoro pa nikada nisu otvoreni za javnost, što Stanivuković još očigledno nije razumio. Da vođenje grada i sastanci na najvišem nivou nisu isto što i performansi na društvenim mrežama, gradonačelnik najvećeg grada u Srpskoj osjetio je danas iz prve ruke.

Protokol ozbiljnog lidera, kakav je predsjednik Srbije, nije dozvolio da dođe do snimanja, a gradonačelniku po običaju nije jasno u čemu je problem.

"Ne vidim problem u jednoj bubici, ako mi svako tako zamjera, dabogda mi svi tako zamjerali", poručuje Stanivuković.