Vukanović obmanuo javnost, inicijativa nije stigla u Parlament

Iako je još 11. maja medijima izjavio da je podnio inicijativu za razrješenje predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića, narodni poslanik Nebojša Vukanović to do danas nije učinio, saznaje Srna.

Vukanović, koji djeluje u sastavu Kluba poslanika SDS-a, prije sedam dana je u medijima čak objavio i detalje incijative koju je navodno podnio, ali ona do danas nije zaprimljena u Narodnoj skupštini.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Žunić istakao je da Vukanović svjesno obmanjuje javnost i populistički manipuliše u medijima šireći neistine o svom djelovanju.

- Iznenadio sam se kada sam čuo da je pokrenuo tu inicijativu jer sam računao da zna da rukovodstvo Narodne skupštine i Vladu bira skupštinska većina, a da on nije ni blizu da je obezbijedi. Ovo je još jedan njegov politikanski potez i primjer zamajavanja građana. To nije prvi slučaj od njega, kao ni to da samo priča, a ništa ne sprovodi u djelo - rekao je Žunić Srni.

Prema njegovim riječima, Vukanović u svom političkom radu nije napravio nijedan dobar potez koji bi služio građanima, već se sve vrijeme služi manipulacijama.

- Njemu je najvažnije da se to pojavi u medijima i na društvenim mrežama, da se pročita i komentariše, a efekti njegovog rada i uopšte političkog djelovanja su praktično nula - naglasio je Žunić.

On je dodao da Vukanović na ovaj način degradira sebe i svoj poslanički rad, ali se i neodgovorno odnosi prema najvišoj zakonodavnoj instituciji Srpske.