Vukanović nazvao srpsku borbu '90-ih suludom, dobio žestoke odgovore

Poslanik SDS-a, Nebojša Vukanović ponovo je svojim dodvoračkim govorom izjavio da je politika nacionalne odbrane i borbe za slobodu u građanskom ratu u BiH bila suluda.

Na to je odmah reagovao srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik koji je poručio da je ovo prvi put da jedan Srbin kaže tako nešto.

"Ako Parlament mislim da to može da prođe, neka prođe, ali kraj mene neće", poručio je oštro Dodik, a zatim održao predavanje Vukanoviću. Samostalnost Srpske pogubna priča? Ja mislim da je to jedini način da se srpski narod ovdje održi. Ja mogu da razumijem da ste vi protiv toga, ali ne mogu da prihvatim da govorite da je to suludo", rekao je Dodik.

Vukanović je u svom izlaganju izjednačio Srbe, Hrvate i Bošnjake, na šta mu je Dodik odgovorio da on ne dozvoljava to, jer po njegovoj politici mi bi izgubili svoj identitet.

"Gospodine Vukanoviću, za sve ovo što želite da vam se ostvari, otiđite na izbore, predstavljajte, govorite u ime većine, a ne galamite u ime manjine. Svašta ste ovdje bezveze rekli", rekao je Dodik i nastavio:

"Osudili ste našu borbu devedesetih godina za slobodu i status kao suludu politiku. To ne može da se prećuti. Rekli ste da suluda politika naših prethodnika dovela do masovnog stradanja naroda, a to je terminologija koju koriste naši neprijatelji. Vi ste prihvatili tu vrstu priče da se radi o suludoj politici", poručio je Dodik Vukanoviću.

"Ne možemo da prihvatimo da ste vi taj koji brani vitalne nacionalne interese, a da ne progovorite o masovnoj temi koja je danas prisutna da je jednako u periodu prestanka rata na ovim prostorima egzistiralo više opcija za rješenje problema u BiH. Jedan od tih je i prijedlog Klintona da se Srbima da pravo na referendum nakon tri godine, vi ste to nazvali pogubnom pričom. Pogubna je vaša priča o tome. Ne smijemo odustati od ideje da branimo naša prava", rekao je Dodik.

