Vučurević: Dok smo mi ujedinjavali srpski narod, Kovač je punio džepove

Predsjednik Sabora Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" Božidar Vučurević izjavio je danas da dok su prvaci, stvaraoci Srpske ujedinjavali srpski narod za odbranu zemlje i naroda, "Tomo Kovač je punio torbe i džepove novcem što se neporecivo pokazalo poslije Odbrambeno-otadžbinskog rata".

- Prvo što učini, /Kovač/ otvori modernu pekaru pored Herceg Novog, ali se tu jedno vrijeme primiri vješto osluškujući hoće li ga neko pitati odakle mu novac. Kako ga niko nije pitao ni optuživao, ode Tomo u Beograd te odriješi torbu sa novcem, podiže moderne hotele od Beograda do Sarajeva. Opšta je konstatacija, da je rat duže potrajao možda bi Tomo, po bogatstvu i Trampa nadmašio - naveo je Vučurević u pisanoj izjavi za Srnu.

On je naglasio da se Kovač sada usuđuje da pokušava da blati srpske prvake i narodne tribune, koji vještom politikom s ove strane Drine stvoriše prvu srpsku državu - Republiku Srpsku.

- Prvaci stvoriše Republiku, a borci odbraniše od daleko brojnijih neprijatelja. Nerado ovo pišem, ali me moji saborci zadužiše da to učinim poslije njegovog sramnog napada na nas. Ne bih ulazio u polemiku sa njim, jer bi mi bilo potrebno veliko stepenište, sa puno stepenica, da silazim kako bih se spustio na njegov nivo. Ne zaostaju puno za njim ni oni koji mu omogućavaju da od medija prave "lajaonice".

Neka mu je Bog na pomoći, ali primjeri pokazuju da svako ko je na takav način zaradio, da on ili neko njegov mora okajati grijeh. Pjesnički rečeno: Trag ostaje na nečistoj ruci, grijeh plate djeca il' unuci", naveo je Vučurević.

Davno je konstatovano, istakao je Vučurević, da Srbi trpe dugo i bolno, kao nijedan narod, nakon čega ustanu i uvijek kasno i u nevrijeme iskažu veliko junaštvo, prilože mnoge žrtve, pokidaju lance i okove te zbace tuđina sa leđa i počnu da se iznova grade, sa velikim žarom kao djeca, da bi malo kasnije svojim partijanjima i orgijanjima sve upropastili, nakon čega bi ponovo doveli tuđina za gospodara.

- No, i pored svega to nam se i ovoga puta dešava, a taj slučaj treba nazvati 'Tomo Kovač'. Neka mi ne bude zamjereno što ispred njegovog imena ne stavljam riječ "gospodin", jer je to što on napada i laže daleko od gospodina - naveo je Vučurević.

Predsjednik Sabora Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" rekao je da je Kovač bio nekakav policijski službenik, koga su poslije ostavke ministra unutrašnjih poslova Živka Rakića, nuždom stavili za vršioca dužnosti na ovo značajno mjesto.

- Kratko je bio na toj dužnosti, kao zakrpa dok smo imenovali novog ministra. Ako se dobro sjećam, on je u toj fotelji sjedio 54 dana i sutradan do podne. Nikada nije bio ministar niti je bilo što doprinio po pitanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Kažu da je i laž nekada potrebna, ali u njegovom slučaju je nepotrebna i sramna. No, tolerancija prema lažima mora da ima neku razumnu mjeru, pa se postavlja pitanje odakle mu pravo da drsko i bezobrazno napada na Asocijaciju "Stvaraoci Republike Srpske", koja je satkana od istinskih prvaka naroda u Republici Srpskoj, među kojima ima i pravih tribuna srpskog naroda - istakao je Vučurević, upitavši da li mu je to Ešdaun ostavio u nasljeđe.

Vučurević je podsjetio da je on sa svojim saradnicima okupio srpski narod cijele srpske Hercegovine i dijelom Crne Gore i Boke na stadion "Leotar", te da su tada, u prisustvu Јovana Raškovića i Radovana Karadžića, formirali prvi odbor SDS-a u BiH.

Štampa je tada objavila, dodao je Vučurević, da je na stadionu bilo više od 7.000 pripadnika srpskog naroda i da je iz Hercegovine krenuo srpski nacionalni pokret.

- U to doba Tomislav Kovač je batinao Srbe pripadnike "Fočatransa" u Foči. Tako da nije nikakvo čudo što nikako ne možemo zajedno. Prema onoj Njegoševoj: "U jedan kotao da nas svariš ne bi nam se čorba miješala" - naglasio je Vučurević, dodavši da ni Kovač nije sjedio skrštenih ruku, već je "punio torbe i džepove novcem".