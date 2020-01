Srpski član Predsjednštva BiH Milorad Dodik ocijenio je da je posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Mrkonjić Gradu rezultat dobrog rada i odnosa koje Srpska ima sa Srbijom u kontinuitetu.

"Nastavićemo dalje, čeka nas Drvar gdje otvaramo pogon. Čekaju nas i drugi prostori u Srpskoj koje ćemo posjetiti u narednih nekoliko mjeseci", rekao je Dodik nakon sastanka održanog u zgradi opštine Mrkonjić Grad na kojem su učestvovali Vučić, predsjednik Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović, premijer Radovan Višković, predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija, načelnik opštine Divna Aničić i predstavnici javnih institucija, privrednici i predstavnici nevladinog sektora u Mrkonjić Gradu.

On je ocijenio da je posjeta Vučića veoma važna.

"Ranije, kada god sam nešto govorio o odnosima Srbije i Srpske, uvijek su me pitali šti je to konkretno urađeno, danas me to više niko ne pita jer ima toliko projekta koje smo zajedno realizovali", naveo je Dodik.

On je rekao da posjetu Vučića treba shvatiti kao dolazak u kontinitetu među srpski narod u Srpskoj i BiH.

"Zahvalan sam za njegovo razumijevanje i posjetu i ohrabrenje koje nam je, možda, i potrebnije nego materijalna sredstva, ali koja su uvijek dobrodošla", rekao je Dodik.

On je istakao da je zahvalan i Vučiću i Vladi Srbije, premijeru i svim minstrima koji pokazuju interes za Srpsku, gdje je mnogo urađeno.