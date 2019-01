Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vodi stabilnu regionalnu mirovnu politiku, te da bi to konačno trebalo da shvate svi u BiH i da se okrenu pruženoj ruci Beograda vezanoj za saradnju sa BiH.

"Od Vučića ste mogli samo da čujete da poštuje teritorijalni integritet BiH, da je za dobru saradnju, ali isto tako da poštuje činjenicu da u BiH postoje dva entiteta i tri naroda i sve što se dogovore dva entiteta i tri naroda on stoji iza toga. Nije rekao da treba ovakva ili onakva mjera", istakao je Dodik.

On je za televiziju "Al džazira Balkan" rekao da Vučić ima niz dobrih regionalnih mjera koje treba prihvatiti i u tom pogledu realizovati.

Odgovarajući na pitanje kakva se slika šalje okupljanjem predstavnika Srba iz regiona u Beogradu, Dodik je rekao da u tome ne vidi nikakav problem jer to rade i hrvatski državnici sa predstavnicima Hrvata iz regiona.

"I vaši ljudi /Bošnjaci/ često putuju u Tursku, pa se tamo sastaju sa predstavnicima tih državnih organa isključivo po nekoj etničkoj, da ne kažem vjerskoj osnovi. Zašto bi sad odjednom bio problem zato što smo mi iz regiona bili u Beogradu", upitao je Dodik.

On je rekao da voli Beograd i da voli da ide u taj grad, istakavši da to ne bi trebalo nikoga da vrijeđa jer on tamo ne ide da nekoga omalovažava ili da djeluje u tom pogledu.

Dodik smatra da BiH ni na jednoj strani nema potencijala za sukob, već da se potrebno okrenuti političkom dogovoru i razgovoru, dodajući da Republika Srpska nije protiv toga da bude u BiH, ali da je protiv miješanja stranaca i protiv rješenja koja su nametnuli visoki predstavnici i na taj način rušili Dejtonski sporazum.

"Protiv toga jesmo, ali protiv ustavne BiH, onako kako je napisana u Ustavu, nismo. Mi se zalažemo za takvu BiH i meni je to savršeno jasno", poručio je Dodik.

Komentarišući postignuti sporazum između Grčke i /Republike Sjeverne/ Makedonije, Dodik je rekao da je riječ o dvije zemlje u kojima žive dominantni narodi, te da je ta situacija neuporediva sa specifičnom situacijom u BiH.