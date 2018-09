Vučić tvrdi da ima frapantne dokaze o umiješanosti zapadnih sila u izbore u RS

Pokazaću poslije izbora frapantne dokaze o miješanju zapadnih sila u izbore u BiH, izjavio je predsjednik Srbije i izazvao buru reakcija. Aleksandar Vučić tvrdi da miješanje u izborni proces u Srpskoj i BiH ide do te mjere da strani ambasadori pojedince sa izbornih lista ucjenjuju tužbama za ratne zločine, kako ne bi promijenili stranu. Kaže da je sramno što, uprkos tome, neki srpski političari u bh. institucijama Srbiji drže pridike o navodnom miješanju u izbore u Bosni i Hercegovini.

"Mi se nećemo miješati u odluku našeg naroda u RS, ali ću poslije izbora iznijeti dokaze, frapantne dokaze o najbrutalnijem miješanju pojedinih zapadnih sila u izbore u RS... I još da nađu Srbe koji će Srbiju da optužuju. Ovakvu knjigu imam da se vidi kako to izgleda, a naši Srbi su našli da Srbiji drže pridike", rekao je Vučić.

Sve što je Vučić rekao je tačno, poručuje Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Dodik kaže da je lično nekoliko puta upozoravao na strani uticaj na izbore u Srpskoj i BiH i da je taj uticaj i više nego očigledan. Da to, navodno, radi Srbija, izjavio je srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i time, kaže Dodik, nanio ogromnu štetu.

"Strašno da imate Ivanića koji je napao Srbiju za miješanje u unutrašnje stvari i ja vjerujem da je Vučić morao da objašnjava po svijetu, jer je neko rekao da se on miješa i da je on, naravno, kao sistem svoje odbrane, rekao pa, vi se miješate. Što je, naravno, veoma tačno i svi mi to znamo", rekao je Dodik.

Predsjednik Vlade Željka Cvijanović poručuje da je Srbiji važno da ostavi svoj trag i pokaže bratski odnos prema Srpskoj, ali ne miješanjem u izbore, već ulaganjem u infrastrukturne projekte. O umiješanosti zapadnih sila su, kaže Cvijanovićeva, vlasti u Republici Srpskoj upozoravale bezbroj puta. Ipak, kada potvrda stigne i od srpskog predsjednika, tako nešto, kaže premijerka, ne treba zanemariti.

"Stranci ovdje ne žele da imaju stabilne institucije ni stabilnu vlast i ljude koji razmišljaju svojom glavom niti Republiku koja može da odlučuje sama o sebi. Već odavno postoji tendencija da se nađu poslušnici koji će prihvatiti da Sarajevo postane mjesto odlučivanja i samim tim mi se nalazimo na različitim stranama", kaže Cvijanovićeva.

Umiješanost zapadnih sila u izborni proces u Srpskoj je diplomatski skandal i krivično djelo, ocijenio je generalni sekretar predsjednika Srpske Siniša Karan. Nažalost, dodaje Karan, međunarodni faktor u tome ima podršku pojedinaca i institucija u BiH.

"Nažalost, institucije BiH koje su zadužene za sprečavanje upravo ovakvih procesa ne reaguju. Naprotiv, našle su zajednički interes sa međunarodnom zajednicom, a taj interes je napad na RS i njene institucije", kaže Karan.

Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić je prije dvadesetak dana izjavio da Srbija ne bi trebalo da se miješa u izbore u BiH. Još tada je srpski predsjednik odgovorio da ne zna na koga Ivanić misli, ali da nije čuo da srpski član predsjedništva BiH kritikuje one koji su se u izbore u Srpskoj miješali do sada.