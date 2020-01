Vučić: Obaveza Srbije je da pomaže Srpsku

Republika Srpska ne bi postojala bez Srbije. Srbija ne može bez Republike Srpske. Poručuje to srpski predsjednik Aleksandar Vučić, komentarišući odnose Srbije i Srpske.



Za televiziju Pink kaže da je srećan zbog postojanja Srpske i da je ponosan na svu pomoć koju joj Srbija pruža.

"Možda ne umijem da držim govore, ali u novcu umijem da pokažem. Uskoro idem u Drvar, da otvorim fabriku koju sam obećao, jer je Drvar, iako van Republike Srpske, jedna od četiri srpske opštine u Federaciji. To je naša obaveza, nikoga ne ugrožavamo. U svakoj opštini u Republici Srpskoj gradimo dom zdravlja, vrtić, školu", rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Vučić priznaje da se Srbiji često spočitava zaštitnički odnos prema Srpskoj, ali Srpske se, kaže, Srbija ne smije odreći. Komentarišući pojedine napade na rođendan Srpske, 9. januar, pa i odluke Ustavnog suda BiH, Vučić odgovara, narodu se iz srca ništa ne može uzeti. Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da Republika Srpska ima kapacitete da se politički sama brani, ali da je dobro što su uz nju i Srbi sa druge strane Drine.

"Veoma je važno da Srbija nas shvata, poima i da nas na taj način tretira. To nas uvijek raduje i to čujemo često od Vučića i to ne bi trebalo nikog drugog u BiH da ljuti, jer je to tako i mnogo više. Republika Srpska je 9. januara 1992. godine formirana s namjerom da bude nezavisna država", istakao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Republika Srpska nema vojsku, ali Srbi imaju, rekao je nedavno za ATV srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin. Dodik danas kaže ne bi bilo ništa sporno u tome da, kada to već rade sa NATO-om, Oružane snage BiH održe zajedničke vježbe i sa Vojskom Srbije.

"Naš odgovor će biti da tražimo da OS BiH što više moguće vježbi zajedno sa Srbijom organizuje i u tom pogledu mislim da je to sasvim normalno i da je sasvim potrebno i da nije upereno ni protiv koga", naglasio je Dodik.

Svjestan je Dodik da pojedinima smeta to što odnosi Srpske i Srbije nikada nisu bili bolji. Svjestan je i da pojedinima, uključujući visokog predstavnika u BiH smeta i sama Republika Srpska. Ono što treba da znaju je, poručuje, da BiH bez Republike Srpske i nema.