Vučić je ozbiljan predsjednik, Ivanić neozbiljan političar

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je večeras da je Aleksandar Vučić ozbiljan predsjednik, a Mladen Ivanić neozbiljan političar u raspaloj BiH.

On je dodao da srpski član Predsjedništva BiH Ivanić vodi "plačljivu taktiku" kada traži dokaze od Aleksandra Vučića o informacijama koje ima predsjednik Srbije o stranom miješanju u izborni proces u BiH.

Dodik je za Alternativnu televiziju ispričao da je bio svjedok kada je Vučić pokazivao Ivaniću operativne nalaze o prisluškivanju njega, rukovodstva Srbije, predsjednika Vlade, predsjednika i premijera Srpske.

"Čak su pisala imena ljudi zaduženih za tu operaciju. Ivaniću su se tresle ruke na terasi hotela u Kozarskoj Dubici. I šta je uradio? Otišao je u Sarajevo i rekao da njegovi ljudi kažu da to nije tačno, a u nalogu piše sve. Zašto nije preduzeo nešto i kako mu sad neko može vjerovati da će nešto preduzeti", dodao je Dodik.

Predsjednik Dodik je podsjetio i na riječi ministra inostranih poslova Britanije, koji je rekao da se u BiH šalje 40 operativaca, navodeći da Republika Srpska to prati.

On je podsjetio da je za vrijeme Ivanićeve vlade ubijen načelnik Centra javne bezbjednosti na Sokocu. "Imao je moć tada, što nije pronašao ko ga je ubio? S druge strane, Vučić je ozbiljan predsjednik, a Ivanić neozbiljan političar u raspaloj BiH. Da li bi javnost više vjerovala Ivaniću nego Vučiću. Ja više vjerujem Vučiću", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da britanska vlada daje šest miliona funti za sprečavanje "malignog uticaja" Rusije na Balkanu i da su već krenuli da realizuju te poslove, te zapitao zar to nije miješanje u unutrašnje poslove zemlje.

"Zar nisu miješanje one vreće (sa glasovima) koje dolaze iz inostranstva. Oni to po pet puta broje. Ko to kontroliše", upitao je Dodik i dodao da se u izborni proces miješa američki ambasador u BiH Morin Kormak, te da o tome govore brojni primjeri.

On je naglasio da se uporno vrši pritisak na DNS da se odmakne od vladajuće koalicije u Srpskoj, o čemu treba pitati lidera te stranke Marka Pavića.

Dodik je najavio da će kada bude izabran u Predsjedništvo BiH njegova prva odluka biti da se Savjet ministara svede na ono što je po Ustavu - pomoćni organ Predsjedništva, koje jedino može donositi odluke.

On je rekao da je tokom predizborne kampanje osnovni sukob između političkog koncepta Banjaluke i Sarajeva, te da umjesto Bošnjaka prosarajevsku politiku zastupaju ljudi iz SDS-a i Mladen Ivanić.

"Pokazali su ovih godina da su izdali srpske nacionalne interese i da se nisu dovoljno zalagali da ih odbrane. Izdaja je kada odustanete i predate se, a oni su se predali za fotelje", rekao je Dodik i podsjetio da je ta struktura na nivou BiH kočila i izgradnju auto-puteva u Srpskoj, kao i aranžmane sa Evropskom investicionom bankom i MMF-om.

Govoreći o slučaju "Dragičević" i najavljenom protestu grupe "Pravda za Davida" u Banjaluci 5. oktobra, Dodik je ponovio da je to stvar tužilaštva i da treba dopustiti institucijama da to završe.

On je naveo da mu jedino preostaje mjera da zbog lošeg rada tužiocima uskrati novac iz budžeta za plate, kao i da će odmah tražiti smjene u policiji ako se dokaže da je bilo propusta u istrazi.

Dodik je rekao da će Srpska, uprkos pojedinim najavama o "dešavanju ulice" tokom izbora, ostati stabilna, mirna.

"Banjaluka je mirna i stabilna. Ljudi imaju povjerenje u policiju Srpske i u sistem, a tako će i ostati. Pozivam ljude da se okupe i da mirno iskažu stavove, da izađemo na izbore u miru i održimo ih kao mnoge prethodne. Apelujem da izbori budu fer i pošteni. Policija će obezbijediti dan izbora u skladu sa zakonom. Niko ne treba da se brine", poručio je Dodik.

Dodik je rekao da se uprkos brojnim aktivnostima tokom SNSD-ove kampanje osjeća relaksirano, stabilno i da ima energiju da stigne "na sve strane", čime pokazuje odnos prema ljudima koji ga masovno dočekuju na mnogim mjestima u Srpskoj i šire.

"Mi imamo našu poruku da smo i pored svega što smo imali, poplava, zastoja i pritisaka sa nivoa BiH, stabilizovali Srpsku, da imamo razvoj, otvaramo kapitalne objekte. To je ponos svakog društva. Ljudi vjeruju u ideju Srpske", rekao je Dodik.

On je naglasio da je Srpska danas uspješna kada je riječ o pokrivenosti uvoza izvozom, pa i po rastu industrijske proizvodnje, te da je vlast uprkos zastojima i pritiscima našla način da stabilizuje Srpsku.

"Osjećam da će ovo biti velika politička pobjeda gospođe Cvijanović i mene, SNSD-a i naših koalicionih partnera, a politički krah opozicije, jer je pogrešno vodila kampanju i tempirala je protiv Srpske i njenih institucija", ocijenio je Dodik.

On je rekao da su političke funkcije za njega bile i ostale obaveza, a ne privilegija, te da voli da pravi uspjehe u razvoju Srpske.

Kada je riječ o odlasku mladih u inostranstvo, Dodik je ocijenio da se u medijima stiče utisak da je Srpska "ispražnjena i da svi odlaze", što, kako je rekao, nije tačno.

"Tačno je da ima ljudi koji idu, ali ima ljudi koji ostaju ovdje, sjajnih mladih koje znam i koji se školuju vani i vraćaju. Ima onih koji se još uvijek školuju i kažu da jedva čekaju da završe i vrate se u Srpsku", rekao je Dodik.