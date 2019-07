Vrijeme za temeljnu transformaciju obrazovnog sistema

Ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević rekao je da stanje u visokom obrazovanju u Srpskoj nije na nivou na kojem bi trebalo da bude i da je vrijeme za njegovu temeljnu transformaciju.

Rajčević je dodao da to potvrđuje i odluka Vlade Srpske o pokretanju reforme obrazovanja, koja će trajati do 2035. godine, te naglasio da je cilj podizanje naučne produktivnosti, "jer bez toga nema trasiranja puta za ekonomiju znanja".

"Dugo se pričalo o reformi visokog obrazovanja, ali sada je situacija drugačija jer mi, prema mom mišljenju, imamo rješenje. Potrebne su nam temeljne promjene, prije svega, kroz normativni okvir, a zatim i kroz operativne aktivnosti koje će voditi spajanju privrede i akademske zajednice", rekao je Rajčević za RTRS.

On je naveo da je privredna zajednica spremna da podrži napore Vlade u tom pravcu, da je privredi nepohodan resus - visokoobrazovni profili da bi ona mogla da utvrdi nove pravce svog razvoja, a samim tim i razvoja Srpske.

"Govorimo o digitalnoj ekonomiji zasnovanoj na znanju kojeg nema bez visokobrazovnog profila. Sve što radimo je podređeno jednom cilju - da u što skorije vrijeme dođemo do resursa kako bi se privreda pokrenula", naglasio je Rajčević.

Prijedlog mjera za reformu obrazovanja sastoji se od tri faze, od kojih je prva analiza stanja koja bi trebalo da traje do sljedeće godine, druga faza je konsolidacija do 2022. godine i treća dugoročni period transformacije visokog obrazovanja do 2035. godine.

"Do 2035. godine biće završen cjelokupan reformski proces. Tada očekujemo jedan razvijen i stabilan sistem visokog obrazovanja koji će biti u potpunosti u funkciji razvoja privrede i Republike Srpske", istakao je Rajčević.

On je naveo da će prvi pomaci reforme obrazovanja biti vidljivi već tokom ove godine, kada bude riječi o novom Zakonu o visokom obrazovanju, koji će uključivati čitav set mjera.

Rajčević je najavio da će svake godine biti analizirano šta je postignuto reformom, odnosno svaki korak koji je učinjen u tom pravcu.

On je izrazio očekivanje da će se već u prvom zamahu reforme doći do trenutka kada će menadžment organizacionih jedinica shvatiti da njima studijski programi jednostavno predstavljaju teret, jer "neće imati koga da školuju na tim studijskim programima".

Govoreći o nastavnom kadru, on je rekao da će nastavni kadar, koji je na studijskim programima nastojao da se isključivo posveti nastavnom procesu, imati šansu da se iskaže u naučnoistraživačkim aktivnostima.

"Ako je neko zaposlen na viskoškolskoj ustanovi, ako je prošao naučno-nastavna zvanja, valjda je pretpostavka da je on u potpunosti osposobljen za neki vid naučnoistraživačkog rada i to nam mora biti kriterijum", rekao je on i dodao da je naučnoistraživačka komponenta izražena u veoma malom procentu.

On je rekao da će doći do gašenja određenog broja studijskih programa, čak i bez intervencije resornog ministarstva.

Rajčević je naveo da "uspjeh najavljene reforme garantuje svojom političkom karijerom i da je za to spreman".

"Zato smo i koncipirali ove reforme u tri faze. Prva je do kraja 2020. godine, a druga do kraja 2022. godine i to nije slučajnost. Nama se kao Vladi okončava mandat 2022. godine. Dakle u mom mandatu su prve dvije od tri faze. Ono što mogu da garantujem da će ova dva perioda biti odrađena u smislu kako smo ih zamislili", rekao je on i dodao da neće biti spreman za novi mandat ukoliko u tome ne uspije.