Voćarima i uzgajivačima svinja pomoć od 2,2 miliona KM

Proizvođačima voća i uzgajivačima svinja u Republici Srpskoj biće isplaćena sredstva podrške u ukupnom iznosu od 2,2 miliona KM radi ublažavanja posljedica pandemije virusa korona, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.

Sredstva su odobrena iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske. Proizvođačima voća namijenjeno je oko 1,5 miliona KM, a uzgajivačima svinja oko 700.000 KM, navodi se u saopštenju.

Isplata će se vršiti na osnovu zahtjeva koji će se podnositi Agenciji za agrarna plaćanja Republike Srpske, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja podrške poljoprivrednim proizvođačima u uslovima izazvanim pandemijom virusa korona koji je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a čija se objava očekuje početkom ove sedmice u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Voćari će dobiti jednokratnu pomoć do 500 KM po hektaru. Biće obuhvaćeni proizvođači kruške i koštičavog voća /šljiva, breskva, nektarina, kajsija, trešnja, višnja/, a za ove namjene biće izdvojeno oko milion KM.

Očekuje se da će pomoć dobiti oko 1.000 registrovanih voćara, koji pod voćem imaju oko 2.000 hektara.

Osim toga, dodatnih 500.000 KM biće izdvojeno za nabavku sadnica jabuke, šljive, kruške i breskve, i ovom vrstom podrške biće omogućeno podizanje 100 hektara novih zasada voća.

Uzgajivači svinja biće podržani do 50 KM po utovljenoj svinji. Očekuje se da će ovu vrstu podrške dobiti oko 90 uzgajivača, koji su utovili oko 14.000 tovnih svinja za navedeni obračunski period.

Sve navedene mjere podrške su kreirane uz podršku udruženja voćara i uzgajivača svinja, uvažavajući i njihove sugestije.

Uzgajivači svinja podnose zahtjev za navedenu podršku Agenciji za agrarna plaćanja Republike Srpske do 30. juna, dok voćari za jednokratnu pomoć zahtjev podnose do 31. jula, a za nabavku sadnica do 15. septembra.