Vlast i opozicija složni - povećati plate policajcima

Da policajcima sa srednjom i višom stručnom spremom treba povećati plate saglasni su svi poslanici Narodne skupštine Republike Srpske. Uprkos tome, rasprava je trajala duže od tri sata.

Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama zaposlenih u MUP-u pred poslanicima našao se po hitnom postupku. Predviđa povećanje plata za oko 110 maraka. Po važećem Zakonu, plata zaposlenim sa srednjom školom iznosi 833 marke, što je, kako kaže ministar Dragan Lukač, ispod prosjeka plata policijskih službenika u regionu i BiH.

"Predloženim zakonom propisuje se da policijski službenici koji obavljau poslove i zadatke radnog mjesta za čije obavljanje je predviđena viša ili srednja strčna prema pripada dodatna naknada od 10% prosječne plate u MUP ostvarene u proteklom mjesecu", istakao je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Dobar policajac je samo dobro plaćen policajac, čulo se i iz opozicionih klupa. Do povevaćanja je, kažu, trebalo da dođe i ranije. Zamjerku imaju na to što u Prijedlogu zakona nije jasno precizirano koliko je novca tačno potrebno za ove svrhe, ali i koliko zaposlenih će povišicu dobiti.

"Dobar policajac je samo dobro plaćen policajac, bez obzira na ograničavajuću okolnost, i tešku situaciju u Republici Srpskoj treba tražiti dalje mogućnosti da se poboljša status zaposlenih u ministarstvu unutrašnjih poslova", ocijenio je Perica Bundalo, šef Kluba PDP-a Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Zadovoljni su i poslanici vladajuće partije što niko nema ništa protiv toga da policajci zarade više. To se kažu trebalo odavno desiti. Ipak ono što im je zasmetalo jeste to što su se danas za bolji policijski status borili i oni poslanici koji su ne tako davno policajce ponižavali, diskreditovali i ometali u njihovom poslu. Upravo to su najviše zamjerili poslaniku PDP-a Drašku Stanivukoviću.

"Mislim da je krajnje licemjerno da danas pričate o potrebi podršci pripadnicima MUP-a kada smo svi imali priliku da preko sredstava javnog informisanja vidimo na koji način ste se odnosili prema pripadnicima MUP-a Srpske kada su oni radili isključivo svoj posao", rekla je Dušica Šolaja, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Pored toga što se vi zalažete za plate policijskih služebnika, a onda dođete pa ponižavate te pripadnike unutrašnjih poslova, pa onda siječete vrpcu svjesno da bi vas oni priveli - što bi vas priveo svako u svakoj normalnoj evropskoj zemlji", naglasio je Srđan Mazalica, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

O policiji Republike Srpske pričaće se i u ostatku skupštinskog zasjedanja. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru tek će se naći pred poslanicima, što će tek, po svemu sudeći, izazvati pravu buru.