Vlasenica - primjer dobrog funkcionisanja

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je danas u Vlasenici da uspješni ljudi vode ovu opštinu, zbog čega će Vlada Srpske maksimalno pomoći toj lokalnoj zajednici.

Vidovićeva je navela da je u Vlasenici primijetila veliku razliku u odnosu na raniju posjetu, vidjela veliki entuzijazam, vrlo stručnu ekipu oko načelnika, što se ogleda u velikom broju projekata koji se realizuju u toj lokalnoj zajednici.

"Rezultat toga je da broj stanovnika nije pao, kao i broj učenika koji se upisuje u školu, što je veoma značajno. U mnogim gradovima, mnogo razvijenijim od ove opštine, to se dešava. To je vaša velika prednost i pokušaćemo iz Vlade na svaki način da pomognemo da zadržite taj trend. U ovom momentu je najbitnije zadržati stanovništvo na području svake opštine i grada", rekla je Vidovićeva novinarima.

Ona je istakla i projekat izgradnje kuća za mlade bračne parove u selima.

"Vjerovatno će ovdje biti zainteresovanih. Znači, finansiraćemo sve koliko bude zainteresovanih, nikoga nećemo odbiti. Želim da to promovišete i da to bude nešto pozitivno za ovu opštinu", naglasila je Vidovićeva.

On je rekla da je u toku mnogo manjih projekata, ali da i ima krupnih kao što su Igrište, Studentski dom.

"To sve u budućnosti stvara daleko veći BDP u ovoj opštini, nova radna mjesta, bolji i kvalitetniji život za sve ljude u Vlasenici. Sigurna sam da će ovaj menadžment nastaviti i dalje da radi vrlo aktivno i ide problemima u susret. Sigurna sam da ćete imati dobru perspektivu, a mi iz Vlade Republike Srpske, pogotovo kad dođemo do ovakvih ljudi, do ovakvih timova koji rade, zaista ćemo maksimalno pomoći koliko budemo mogli", istakla je Vidovićeva.

Ona je obećala da će do kraja godine sigurno biti finansirano igralište koje se gradi u Vlasenici.

"Možda još nešto, ne mogu sad ovog momenta reći, ali za iduću godinu pravimo plan projekata, definitivno za sve opštine, pa i za Vlasenicu, koja će sigurno imati veliki prioritet zbog ovako uspješnog rada ljudi koji vode ovu opštinu", naglasila je Vidovićeva.

Načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević rekao je novinarima da su na današnjem sastanku razmatrane ozbiljne teme, prvenstveno problem u budžetu usljed epidemije virusa korona.

"Tu da nismo imali podršku Vlade Republike Srpske, sigurno ne bismo pregrmjeli ovo pola godine. To nam je bila velika pomoć. Danas smo imali priliku da usvojimo izvršenje budžeta u tom pravcu, negdje oko 100.000 KM je minusa", naveo je Kraljević.

On je naglasio da su na današnjem sastanku predočili potrebe ove opštine, te da očekuju pomoć Vlade Republike Srpske.

Kraljević je napomenuo da opština Vlasenica sve projekte koji su započeti, one koji su u toku i koji se očekuju u narednim godinama ne može realizovati bez podrške Vlade Republike Srpske, srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i institucija Srpske.

On je naveo da je danas bilo riječi o razvojnim projektima opštine Vlasenica, nastavku radova na Studentsko-đačkom domu, policijskoj stanici, da se to privede kraju, o kružnoj raskrsnici koja treba da počne da se radi.

"Imamo danas i sportsko igralište koje se radi na prostoru opštine Vlasenica, uz stadion kompleks gdje će biti buduća dvorana. Obratili smo se sa zahtjevom Vidovićevoj, izrazila je namjeru da će nam pomoći u realizaciji, da se nađu finansijska sredstva za završetak tog igrališta i svega što smo započeli", rekao je Kraljević.

Prema njegovim riječima, dotakli su se i projekata Igrišta, sela, poljoprivrede, te privredne i poslovne zone.

"Planovi su da se nastavi ovim tempom. Mi smo jedna od lokalnih zajednica koja, od kako sam ja na njenom čelu, u ove posljednje četiri godine, u prosjeku radi između 30 i 40 projekata svake godine, apsolutno znamo u kom pravcu idemo", naglasio je Kraljević.

Ministar Zora Vidović danas je posjetila i policijsku stanicu i studensko-đački dom u izgradnji u Vlasenici.

Kraljević je ranije izjavio Srni da izgradnju policijske stanice u potpunosti finansira Vlada Republike Srpske sa 700.000 KM, a Studentsko-đački dom "Srbija" finansira se donacijom Vlade Srbije od 1,5 miliona KM, u okviru projekta "Srbija Srpskoj".