Vladimir Janković predsjednik Opštinskog odbora Gradiška

Vladimir Janković izabran je večeras za predsjednika Opštinskog odbora Demokratskog savaza (DEMOS) Gradiška.

Predsjednik DEMOS-a Nedeljko Čubrilović, koji je prisustvovao Izbornoj skupštini, izrazio je zadovoljstvo što je stranka nastavila sa formiranjem stranačkih organa u lokalnim zajednicama Srpske, te istakao da je sada opštinska, a buduća gradska organizacija gradiškog DEMOS-a, ostala kompaktna cjelina iz prethodne političke opcije.

"Drago mi je da je na čelo stranke u Gradišci izabran čovjek koji je prethodnu stranku preuzeo sa 88 glasova, a završio sa oko 3.500 glasova na prethodnim izborima. Uvjeren sam da će sa takvim radom nastaviti u narednom periodu, a možemo očekivati samo još bolje rezultate, sudeći po kvalitetu ljudi koji su u stranci jer su svi uspješni u svojim poslovima i poznati sugrađanima", naglasio je Čubrilović.

On je naveo da je plan da DEMOS do kraja marta završi formiranje stranačkih organizacija u svim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj, naglasivši da je do sada taj proces tekao i bolje od očekivanja mnogih.

Čubrilović je dodao da DEMOS ostaje u koaliciji sa dosadašnjim političkim partnerima.

Janković je nakon Izborne skupštine rekao da je zadatak gradiškog DEMOS-a da u narednom periodu formira ostale organe opštinske organizacije, preostale mjesne odbore koji nisu bili formirani zbog kratkog roka od osnivanja stranke, te da radi na omasovljavanju članstva.

On je istakao da je cilj da se DEMOS u Gradišci što bolje pripremi za lokalne izbore, na kojima će ova stranka naredne godine imati svoj prvi test pred biračima.

"Dali smo sebi zadatak da na tim izborima ponovimo rezultat koji smo imali sa strankom u kojoj smo do sada bili, jer je oko 80 odsto članova te stranke u Gradišci pristupilo DEMOS-u. Uvjeren samo da će to biti isti ili bolji rezultat od onoga iz 2016. godine i da ćemo 2020. godine imati četiri odbornika u lokalnom parlamentu", rekao je Janković.

Janković, koji je i potpredsjednik Skupštine opštine Gradiška, naglasio je da DEMOS ostaje u lokalnoj vlasti, jer je sa načelnikom opštine Zoranom Adžićem dogovoreno da članovi ove stranke koji su izabrani na odgovorne funkcije ostanu na svojim dosadašnjim pozicijama i da se sačuva stabilna većina u lokalnom parlamentu.

Na Izbornoj skupštini opštinske organizacije DEMOS-a Gradiška, kojoj je prisustvovalo više od 200 delegata, izabran je 61 član Opštinskog odbora,te Statutarna komisija i Nadzorni odbor stranke.

Skupštini su prisustvovali i funkcioneri DEMOS.a iz drugih opština i gradova Srpske, te predstavnici SNSD-a, Ujedinjene Srpske, Socijalističke partije i NDP-a.