Vladika Grigorije: Nepravedno rješenje u miru može generisati novi rat

Njegovo preosveštenstvo episkop dizeldorfski i cijele Njemačke Grigorije rekao je da BiH i region zahtijevaju prije svega mir i stabilnost, ali da se i u miru ne smije postići nepravedno rješenje koje će generisati novi rat.

Vladika Grigorije je precizirao da mir podrazumjeva toleranciju, demokratiju i primjenjivanje zakona.

On je za "Euroblic" rekao da BiH, kao i čitav region koji je još izvan EU, mora da postigne i dostigne najbolje evropske vrijednosti, a da li će ili neće ući u EU nakon postizanja tih vrijednoti biće manje bitno.

"Za nas bi pogubnije bilo da uđemo u EU, a da ostanemo u svojim patološkim mržnjama i neregularnostima svake vrste, u osvajanju moći po svaku cijenu, u nipodašatavanju drugoga", rekao je vladika Grigorije.

Episkop Grigorije kaže da Srbi ne treba da se bave drugima, "jer i tako imaju previše posla sami sa sobom" i da, osim božijih zakona, treba poštovati i ljudska pravila i zakone u pravom smislu te riječi, što je Srbima kao narodu potrebno da bi napredovali, ne ugrožavajući pri tome nikog drugog.

"Ljudi će jako teško doći do tako duboke samosvijesti i sami od sebe prestati da se bore za vlast i moć. Zato za početak predlažem da se poštuju pravila, i to ona koja su već potvrđena kao dobra", rekao je episkop Grigorije.

Govoreći o Kosovu i Metohiji, vladika Grigorije je rekao da taj prostor ne pripada samo Srbima, već i Albancima i da je osnovno pitanje zapravo zašto Albanci neće da žive sa Srbima.

"Ako kažemo da je to naš prostor, ali ne i albanski, onda time poručujemo da ne želimo te ljude na našoj teritoriji i da nećemo da živimo s njima i onda tu, po prirodi stvari, dolazi do konflikta. Ali ako kažemo da je to i naš i njihov prostor, onda je situacija bitno drugačija", dodao je Grigorije.

Vladika Grigorije kaže da "nema ni zrno vjere" da bi razgraničenje, koje se pominje kao jedno od rješenja kosmetskog pitanja, bilo kome donijelo dobro.

Odgovarajući na pitanje o sudbini srpskog naroda koji je podijeljen vještačkim i prilično zacementiranim granicama, vladika Grigorije je rekao da ne postoji zemaljska granica koja može da podijeli ljude.

"Stoga mislim da su granice koliko god su u pojedinim situacijama potrebne, toliko i opasne. Ne smijemo smetnuti sa uma da ukidanjem granica suštinski niko neće izgubiti svoj identitet, kao što ga niko neće ni zadobiti postavljanjem granica", rekao je vladika Grigorije.

On kaže da, za razliku od ovdašnjih prostora koji se velikom brzinom prazne i raseljavaju, u Njemačkoj i u ostatku Evrope postoji suprotan proces - prostor se naseljava ljudima, a pri tome nije samo riječ o nastojanju da se postigne što veći ekonomski napredak, već i o svijesti o značaju kultivacije tih prostora.

Vladika Grigrije je ukazao da bi svako društvo i vlast trebalo da rade na postizanju uzajamnog povjerenja, a ne na usrdnom širenju podozrenja.

"Ovdje se, nažalost, lako uočava daje društvo polarizovano i da najmanje 50 odsto ljudi nema povjerenja u kapetana, u svoje drugove, komšije i zato je defetizam logična posljedica tog nepovjerenja", rekao je vladika Grigorije.