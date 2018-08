Vladajuća koalicija sigurna u pobjedu

Definisali smo naše kapacitete i izborne ciljeve, a to je pobjeda naše koalicije i pojedinačnih kandidata. Veoma je bitno da Bijeljina bude jedna od važnih karika u lancu naše velike pobjede, za koju smo sigurni da će se desiti 7. oktobra, istakla je potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Željka Cvijanović.

"Ali ono što je važno u Bijeljini jeste da se ovdje ispoštuje i volja glasača, da se vodi računa i tokom samog izbornog procesa, da se ne desi kao u prethodnim periodima više nevažećih listića nego onih koji su glasali, kako je krenuo taj trend. Prema tome, ovdje sveobuhvana kontrola mora da postoji, ja sam sigurna da je ovdje ogroman dio glasova promijenjen", kaže Cvijanovićeva.

"Siguran sam da su odnosi među koalicijom na jednom visokom nivou, a to pokazuje i jedinstvo koje imamo u ovoj izbornoj kampanji, to pokazuju zajednički nastupi, a sigurno i poruke koje šalju naši lideri u svemu ovome što je potrebno da bismo ostvarili zajednički cilj, a to je pobjeda na predstojećim izborima", kaže Nedeljko Ćorić, predsjednik GO SNSD-a Bijeljina.

Predsjedik Gradskog odbora Socijalističke partije Bijeljina Nedeljko Jović kaže da je ovo jedan dobar početak, jer zajedničkim radom koalicije koja je čvrsta i stabilna već dugi niz godina, pokazuju da ovdje na prostoru Grada Bijeljina sve funkcioniše dobro.

"Pokazuje da ćemo svi zajedno do 7. oktobra jednim mukotrpnim radom uspjeti da obezbijedimo da predsjednik Vlade, a budući predsjednik Republike to i postane, da ponese izbornu pobjedu i na ovoj izbornoj jedinici, i ona i gospodin Dodik", kaže Jović.

Cvijanovićeva je juče posjetila i Gradski odbor DNS-a u Bijeljini, čiji je predsjednik Milan Dakić prilikom današnjeg sastanka rekao da je dogovoreno jedinstvo u bijeljinskoj regiji za pobjedu koalicije i nastavak uspješne saradnje.