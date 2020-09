Vlada za zapošljavanje obezbijedila 16,9 miliona maraka

Akcionim planom zapošljavanja u Srpskoj, prvo zaposlenje ili prvo poslije mnogo godina, dobiće oko 3.292 osobe.

Za zapošljavanje pripravnika - sa diplomom srednje škole i fakulteta, boraca i boračkih kategorija, Roma - namijenjeno je 16,9 miliona maraka.

"Vlada u suštini namjerava zapošljavanje nezapsolenih demobilsianih boraca, za njih će za ovu razliku od

11 miliona od prvobitnog plana do 16,9 miliona biti ponovo raspsina javni poziv, oni će moći da se prijave. Želim da istaknem da su podignut asredstva za samozapošljavanje demobilisnaih boraca koji su u prethodnim periodima dobijali 4.000 maraka sada su 7.000 maraka", kazao je Duško Milunović, ministar rada i boračko invalidske zaštite RS.

Tržište rada u Srpskoj se polako oporavlja, kažu u Zavodu za zapošljavanje Srpske. Broj zapsolenih u blagom je porastu u odnosu na broj ljudi koji su ostali bez posla. Takvom trendu, kažu, doprinjele su i mjere Vlade RS.

"Poslodavci su zaista poslušali preporuke Vlade, ali Vlada je izlizalila na neku ruku poslodvcima. Znate da su uvedene određene poreske olakšice za sve psolodavce koji su zapošljavali i sačuvali radnke, pa da su isplaćivne palte, pa da je formiran fond solidarnosti iz kojeg su isplaćivani direktni troškovi, pored toga bile su direktne podrške izvoznim preduzećima. Sve je to uticalo na oporavak privrede u RS. Na kraju krajev ai ovaj akcioni plan koji ćemo realizovati, to direktono utiče na smanjenje nezaposlenosti. To je direktna pomoć poslodavcima", izjavio je Miroslav Vujičić, direktor Zavoda za zapošljavanje RS.

Iz Unije udruženja poslodavaca poručuju da je većina projekata Ministarstva rada i Zavoda za zapošljavanje usmjerena na socijalnu pomoć određenim kategorijama. Kažu, najvažnije je iskontrolisati trošenje podsticaja i njihov krajnji efekat - a to je novo radno mjesto.

"Prije smo imali projekat za svako novo otvoreno radno mjesto da se psolodavcu retroaktivno vrati iznos poreza i doprinosa, a da je on u obavezi dvije godine da bude, da ima povećan broj radnika.Mi smo tražili da se taj princip i u ove nazovimo to "socijalne" podsticaje uvede. Da bude sigurno rješeno pitanje zapošljavanja tog radnika", kazao je Saša Trivić, Unija udruženja poslodavaca RS.

"Od naredne godine, moraće da bude donesena nova Strategija zapošljavanja i mi ćemo onda uvažiti mišljenja i jedne i druge i treće zainteresovane strane", ističe Milunović.

U doba pandemije, čuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta su - prioritet, poručuju iz Ministarstva rada i Zavoda za zapošljavanje. Iako ove godine imaju nešto više od polovine prošlogdišnjih sredstava.