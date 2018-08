Vlada za boračke kategorije godišnje izdvaja 300 miliona KM

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je da resorno ministarstvo i Vlada Srpske pokazuju poseban senzibilitet i poštovanje prema boračkim kategorijama, koje su dale nemjerljiv doprinos za stvaranje Srpske, te dodao da se za ovu populaciju godišnje izdvaja 300 miliona KM ili deset odsto republičkog budžeta.

On je istakao da od tog iznosa resorno ministarstvo na godišnjem nivou izdvaja 227 miliona, a sredstva izdvajaju i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske i Ministarstvo prosvjete i kulture u dijelu koji je u njihovoj nadležnosti.

"Mnogo toga smo uradili za boračku populaciju. Izmjene i dopune Zakona o pravima boraca su usvojene 2012. godine i kroz njih smo obuhvatili ljude koji nisu imali nikakvih primanja, kroz mjesečni borački dodatak. Godišnji borački dodatak je uveden 2007. godine za prvu i drugu kategoriju, a mjesečni borački dodatak 2012. godine od prve do pete boračke kategorije", podsjeća Savanović u intervjuu Srni.

Komentarišući zahtjeve pojedinih boračkih udruženja za izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, Savanović ističe da je to dobar zakon, koji je obuhvatio prava porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, mada postoje neke odredbe koje treba mijenjati.

On je dodao da nije realno očekivati da će se zakon mijenjati u ovom sazivu Vlade i Narodne skupštine Republike Srpske.

"To ne znači da u novom sazivu parlamenta i Vlade ne treba pristupiti promjenama određenih članova Zakona, u okviru postojećih budžetskih sredstava", napominje Savanović i dodaje da ekonomija Srpske još ne može podnijeti znatnije povećanje boračkih osnovica, ali da to ne znači da to toga neće doći u narednom periodu budući da je činjenica da ekonomija u Srpskoj raste.

Govoreći o stambenom zbrinjavanju boračkih kategorija, Savanović je rekao da je do sada stambeno zbrinuto 8.256 ljudi, od čega 3.342 kroz izgradnju stanova, te 4.914 kroz nepovratne novčane pomoći u iznosu do 8.000 KM.

"Ostalo nam je još da u narednim godinama stambeno zbrinemo one ljude koji se iz opravdanih razloga nisu prijavili krajem 2007. godine za stambeni program 2008-2018. godine", pojašnjava Savanović.

Kada je riječ o zakonu o radu, koji se u Srpskoj primjenjuje od početka 2016. godine, Savanović kaže da je taj zakon pokazao svoju opravdanost.

"To ne znači da neće biti dopuna i izmjena ovog zakona na onim članovima koji se u praktičnom smislu nisu pokazali najboljim ili koji nisu u svojoj preciznosti dovedeni do kraja", kaže Savanović.

On je podsjetio da je Vlada, potpisivanjem memoranduma sa socijalnim partnerima - Savezom sindikata i Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske krajem 2017. godine, dogovorila da dođe do izmjena i dopuna nekih članova Zakona o radu.

"Formirali smo radne grupe i obavili javnu raspravu po pitanju Zakona o radu i to sada analiziramo, sumiramo i to će pitanje biti prioritet novog saziva Narodne skupštine i nove Vlade Republike Srpske", kaže Savanović.

On napominje da je potpisanim memorandumom između Vlade i socijalnih partnera predviđeno da mora postojati konsenzus za izmjene i dopune određenih članova Zakona o radu.

"Ne sumnjam da će toga biti, jer je interes svih - Vlade Republike Srpske, Saveza sindikata i Unije udruženja poslodavaca da imamo što bolji zakon u praktičnom smislu", ističe Savanović.

Što se tiče donošenja opšteg kolektivnog ugovora u Republici Srpskoj, Savanović je izrazio očekivanje da će ovo pitanje biti riješeno u naredenom periodu, podsjetivši da postoje nerazumijevanja između socijalnih partnera - sindikata i poslodavaca.

"To je ostalo 'otvoreno' kad je u pitanju realni sektor i moramo brzo reagovati da zaštitimo radnike u tom sektoru, jer ima poslodavaca koji zloupotrebljavaju nepostojanje opšteg kolektivnog ugovora", naglašava Savanović.

Govoreći o penzionerskoj populaciji u Srpskoj, Savanović je podsjetio da je Vlada 2016. godine donijela nimalo laku i hrabru odluku o tezorskom načinu isplate penzija, iako je bila svjesna činjenice da će to naročito u prvim mjesecima dodatno opteretiti budžet Republike.

"Danas imamo stabilnu situaciju u vezi sa isplatom penzija. Desetog u mjesecu počinje isplata za prethodni mjesec i završava se do dvadesetog u mjesecu sa isplatama penzija koje su izvan Republike Srpske", istakao je Savanović.

On je napomenuo da je u periodu od 2013. godine u Srpskoj penzija povećana gotovo 20 odsto. "To je najveće povećanje penzija u okruženju", ističe ministar i dodaje da je realno očekivati da Vlada Srpske do kraja godine donese i odluku o jednokratnoj pomoći penzionerima sa najmanjim penzijama.

Što se tiče akcionih programa zapošljavanja u Republici, što je prvi put uvedeno 2007. godine, Savanović kaže da je ovogodišnjim akcionim planom predviđeno da 5.150 ljudi dobije posao.

On je podsjetio da su prioritet u ovim akcionim planovima demobilisani borci, porodice poginulih, ratni vojni invalidi, te realni sektor.

"Ukupno od 2011. do 2018. godine imamo oko 28 hiljada ljudi zaposlenih kroz akcione planove, a za ove namjene je iz budžeta Srpske izdvojeno oko 100 miliona KM", rekao je Savanović.

On je dodao da je ovogodišnjim akcionim planom zapošljavanja predviđeno i da 1.210 mladih ljudi odradi pripravnički staž, od čega 210 ljudi iz kategorije porodica poginulih, za šta je iz budžeta na raspolaganju šest miliona KM.

Prema njegovim riječima, u Republici Srpskoj je nezaposleno 1.032 djece poginulih boraca, od čega će oko 700 djece biti zaposleno u naredne dvije godine.

Takođe, navodi Savanović, u ovoj godini Vlada Srpske izdvojila je u realni sektor oko 5,5 miliona KM za poslodavce koji su plaćali poreze i doprinose novoprimljenim radnicima.

"Takođe, podigli smo kredit kod Svjetske banke koji bi uskoro trebalo da bude operativan, i svake godine će po tom osnovu po 10 miliona KM biti ubacivano u komponente zapošljavanja u realni sektor Srpske. To podrazumijeva otvaranje novih radnih mjesta, zapošljavanje mladih ljudi i jačanje ekonomije Republike", kaže Savanović.