Vlada utvrdila Uredbu o dodjeli sredstava privrednim subjektima za april

Stiže pomoć Vlade Srpske i za privrednike koji su djelimično prestali sa radom ili su imali smanjen obim poslovanja. Usvojena je Uredba za proširenje pomoći privredi za mjesec april.



Ovom uredbom su obuhvaćeni privrednici koji su pretrpjeli štetu, a nije im bio zabranjen rad odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije. Oni će dobiti pomoć koja će biti proporcionalna padu njihovih prihoda ove u odnosu na isti period prošle godine. To je još jedna od mjera koje su preduzeli Vlada i Republički štab u protekla skoro tri mjeseca, poručio je za ATV premijer Srpske.

"Recimo nisu mogli da izvezu svoju robu zato što u to vrijeme vi dobro znate bio zabranjen ulazak, izlazak u sve zemlje, pa tako i u BiH, pa nisu mogli da dobiju sirovinu, pa zbog smanjenog obima privrednih dešavanja u okruženju nisu mogli da plasiraju svoje proizvode, mi ćemo i njih obuhvatiti ovim mjerama", rekao je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Uredbu su pohvalili i u konfederaciji sindikata Republike Srpske. To je, kažu, još jedna mjera koja će doprinijeti u očuvanju privrede.

"Mnogo je važna zato što prevashodno ti privredni subjekti kojima je bio smanjen kapacitet njihovog poslovanja, oni se sa tim problemima susreću i u narednom periodu i moraju da iznađu načina kako da svojim zaposlenima plate i u junu mjesecu", istakao je Željko Tepavčević, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske.

Mjerama koje je preduzela Vlada tokom pandemije sačuvana su radna mjesta, zaključeno je na sastanku konfederacije sindikata i delegacije Vlade.

Sindikalci su zahvalili Vladi prije svega za isplatu plata i doprinosa radnicima koji nisu radili. Vlada Srpske jedna je od prvih u regionu reagovala da bi pokazala brigu za radnike, zaključeno je na sastanku.

"Konstatovali smo da smo svi zajedno učinili ogroman napor. Da je Vlada svojim mjerama pokazala izuzetnu osjetljivost i naklonost ka svim radnicima u Republici Srpskoj, da nije bilo nikakvih podjela, niti izdvajanja bilo koje grupacije", naglasio je Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Republike Srpske.

"Smatramo da su te mjere i doprinijelu i stvaranju ambijenta odnosno očuvanju velikog broja radnih mjesta u Republici Srpskoj. Takođe, morali smo da iskažemo zahvalnost na sredstvima koje je Vlada obezbijedila da nagradi sve one radnike koji su u periodu pandemije bili najizloženiji", rekao je Željko Tepavčević, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske.

Sindikalci su pohvalili i to što nije došlo do masovnog otpuštanja radnika u javnom sektoru. O tome i o smanjenju plata i ni ne razmišljamo, poručio je predsjednik Vlade za ATV. To je, kaže, želja Vlade i rukovodstva SNSD-a kao najveće političke partije u Srpskoj.

"Time bismo ugrozili javnu potrošnju, likvidnost naše privrede ali i prolongirali oporavak. Naša želja je da u narednom periodu imamo što više investicija, da zadržimo javnu potrošnju i da kroz investicije i ulaganja u realni sektor, što je prije moguće vratimo se na poziciju prije virusa korona", naglasio je Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske.

U Srpskoj prestaje da važi i Uredba o kontroli cijena. Ona je donesena kao privremena mjera radi sprečavanja poremećaja na tržištu u vezi sa snabdijevanjem robom. Na sjednici Vlade produžen je i rok za otkup državnih stanova do 30. juna 2025. godine.