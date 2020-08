Vlada usvojila Odluku o finansiranju, projektovanju i izgradnji dionice auto-puta Brčko-Bijeljina-Rača

Vlada Republike Srpske je usvojila Odluku o finansiranju, projektovanju i izgradnji dionice autoputa Brčko-Bijeljina-Rača.

Dionica će biti podijeljena na dva lota, a sve je vrijedno 750 miliona maraka - izjavio je Radovan Višković. Premijer Republike Srpske pojašnjava da javni poziv može da se raspiše čim odluka stupi na snagu.

U projektu će učestvovati i Srbija.

"Vidjeli ste i prilikom posjete predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, za dionicu Rača-Bijeljina, da je rečeno za projekat koji košta negdje 140 miliona evra, da će Srbija izdvojiti 100 miliona evra za izgradnju te dionice, i zato smo ovu dionicu od Bijeljine do Brčkog podijelili u dva lota, jedan je bio taj koji ide do Bijeljine, a drugi ide od Bijeljine do Rače", kaže Višković.

Vlada je utvrdila da će, nakon što je najavila pomoć proizvođačima mesa, isto učiniti i za povrtare. Za proizvođače povrća će biti izdvojena dva miliona maraka iz kompenzacionog fonda, preko kojeg će biti obezbijeđen otkup povrća, da bi se zaštitila domaća proizvodnja. Promjene čekaju i tržište goriva - Uredba o određivanju marže za naftu i naftne derivate, koja je bila donesena u koordinaciji sa Federacijom BiH, a trajala je prethodnih nekoliko mjeseci, stavljena je van snage.

"Dalje formiranje cijena biće tržišno, i ne očekujemo ovdje neke značajne udare ili lomove po pitanju cijena, na kraju krajeva cijenu nafte i naftnih derivata svakako određuje ponuda i potražnja, i u ovom momentu cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu je stabilna", rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske.

Danas je zasjedao i Kompenzacioni fond, koji je dopunio spisak privrednih subjekata koji su indirektno pretrpjeli štetu zbog pandemije kovida-19, i odobrio dodatnih 1.668.000 KM za još 449 subjekata. Višković dodaje da pomoć ide i u Bijeljinu, tačnije u tamošnju bolnicu "Sveti Vračevi", koja će dobiti 654 hiljade maraka za proširenje kapaciteta kovid bolnice za još 40 do 50 kreveta.