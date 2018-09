Vlada u opštinu Stanare uložila više od pet miliona KM

Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da je Vlada u prethodne četiri godine u opštinu Stanare uložila više od pet miliona KM, a ove godine će uložiti još 560.000 KM.

Od planiranih 560.000 KM, kaže Cvijanovićeva, 200.000 KM će otići na lokalnu infrastrukturu i puteve, a ostala sredstva za izgradnju pogona, nabavku sanitetskog i vozila za odvoz smeća kako bi se u Stanarima organizovao normalan život.

"Zadovoljstvo mi je da danas ovdje možemo zajedno da proslavimo sve naše uspjehe", rekla je Cvijanovićeva uoči svečane sjednice Skupštine opštine Stanari povodom obilježavanja Dana opštine.

Zahvalivši se na priznanju - Povelji počasnog građanina sa zlatnim grbom opštine za izuzetan doprinos uspostavljanju i razvoju ove lokalne zajednice, koje joj je dodijelila Skupština opštine Stanari, Cvijanovićeva je istakla da se Vlada Srpske posvetila ovoj lokalnoj zajednici i da je zadovoljna što su urodili plodom napori da se formira ova opština.

"Trebalo je to sve mobilisati zajedno - sve različite službe i ovdje i na nivou Vlade, da bi opština počela da živi svoj život", rekla je Cvijanovićeva.

Ona kaže da su u Vladi Republike Srpske uvijek išli sa pretpostavkom da šta god da urade u bilo kojoj lokalnoj zajednici to uvijek predstavlja pobjedu za Republiku Srpsku.

Cvijanovićeva je istakla da su za dodatni razvoj opštine Stanari važni svi veliki projekti na području ove regije - izgradnja termoelektrane, auto-puta i drugo.

"Ako uradite metar puta to je pobjeda, ako izgradite vrtić to je pobjeda, ako otvorite fiskulturnu dvoranu i to je pobjeda, ulažete u školu, a mi smo to radili tokom prethodnih godina", rekla je Cvijanovićeva.

Ona vjeruje da je perspektiva opštine Stanari dobra, kao što vjeruje i da za svaku opštinu u Republici Srpskoj postoji dobra perspektiva.

"Ako dodamo sav onaj kapacitet koji postoji na lokalnom nivou i činjenicu da je Vlada danas u daleko boljoj situaciji, da imamo stabilan budžet, da možemo da ulažemo u naše opštine i da zajedno primovišemo i radimo na njihovom razvoju, to znači da idemo krupnim koracima naprijed i to je ona republika kakvu mi hoćemo", rekla je Cvijanovićeva.

Narodna skupština Republike Srpske je na posebnoj sjednici 9. septembra 2014. godine usvojila Zakon o osnivanju opštine Stanari kojim se uređuje osnivanje, područje, nadležnosti, organi, njihov izbor i finansiranje ove opštine.