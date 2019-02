Vlada traži način za rješavanje problema u Bolnici "Sveti Vračevi"

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je danas da Vlada Srpske traži način za rješavanje finansijskih problema u bijeljinskoj Bolnici "Sveti Vračevi".

Šeranić je rekao novinarima, nakon sastanka sa direktorom Bolnice Sinišom Maksimovićem, da je to predviđeno programom ekonomskih reformi i da je Vlada već počela analizu strukture dugovanja.

On je naveo da je sa Maksimovićem razgovarao i o pravcima razvoja Bolnice u Bijeljini, kao i o organizacijskom dijelu, te je upoznat o polikliničkoj organizaciji zdravstvene zaštite, konsultativno-specijalističkim pregledima.

"Utvrdili smo značaj iskorištenosti sofisticirane zdravstvene opreme i načina njenog održavanja. U narednom periodu ćemo u Ministarstvu, a zajedno sa bolnicama morati da definišemo plan zdravstvenih usluga koje bi trebalo pružati u skladu sa demografsko-epidemiološkom slikom unutar Srpske", naglasio je Šeranić.

On je rekao da bijeljinska Bolnica, s obzirom na to da posjeduje angio-salu, ima mogućnost da razvija prevenciju kardiovaskularnih oboljenja i vaskularnu hirurgiju.

Šeranić je naglasio da ova zdravstvena ustanova ima 35 mladih ljudi na specijalizaciji koji, u skladu sa postojećim kadrom i uz pomoć kolega iz Srbije, mogu poboljšati kvalitet zdravstvene zaštite kada je riječ o Bijeljini i pacijentima koji gravitiraju ovoj bolnici.

Maksimović je rekao da je ova bolnica u organizacionom i funkcionalnom smislu dobro uređena, te da su ministru danas predočeni pokazatelji rada, a da finansijski problemi potiču iz prethodnog perioda.

"Uprkos tim problemima, funkcionisanje bolnice nijednog momenta nije bilo dovedeno u pitanje", naglasio je Maksimović.

On je naveo da je u prošloj godini broj pacijenata u poliklinici dostigao 200.000, a do tada je bilo do 150.000, povećan je i broj laboratorijskih pregleda, koji je iznosio 40.000.

"Ono što mi u ovoj bolnici obezbjeđujemo stanovništvu ove regije je na zavidnom nivou", ocijenio je Maksimović, dodajući da će angažman svih zaposlenih i ubuduće biti na zavidnom nivou.

Šeranić i Maksimović su nakon razgovora obišli odjeljenja ove ustanove.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite potom je otišao za Zvornik, gdje će se u 15.00 časova sastati sa direktorom tamošnje bolnice.