Vlada Srpske organizuje nagradnu igru: Evo koje su glavne nagrade

Vlada Republike Srpske organizuje nagradnu igru kako bi podstakla sve građane da uzimaju fiskalne račune i tako pomognu u suzbijanju sive ekonomije.

Glavne nagrade biće stanovi u nekoliko gradova, a igra počinje od prvog jula pa sve do septembra kada će se izvlačiti dobitnici. U igri će moći da učestvuju svi punoljetni građani, koji sakupe deset računa izdatih u Republici Srpskoj.

Nagradni fond od 800 hiljada maraka neće biti opterećenje za budžet Srpske.

"Sredstva za ovu igru obezbijediće se od donatora jednim dijelom, a jednim dijelom iz budžeta. S tim što sredstva u ovom slučaju iz budžeta biće iz ušteda koje je Ministarstvo finansija napravilo. Tako da nećemo ići na neke druge stavke ili proširenje budžeta", kaže Zora Vidović, ministar financija RS.

Ovako nešto već su isprobale zemlje u regionu, a pokazalo se i više nego uspješnim u suzbijanu sive ekonomije, kažu u Ministarstvu finansija. Ideju su podržali u poslodavci.

"Svakako da pozitivne kampanje u Republici Srpskoj koje se provode od strane Poreske uprave doprinose rastu poreske discipline i smanjenju neformalne ekonomije u Republici Srpskoj", istakao je Saša Aćić iz Unije udruženja poslovadaca RS.

Kako bi se stalo u kraj neizdavanju računa, Vlada će kažnjavati i privrednike. Kazne su, doduše, manje za 20 odsto od onog što je Vlada planirala, pa će tako pravna lica biti kažnjena sa novčanom kaznom od 8 do 16 hiljda maraka, umjesto predloženih 10 do 20 hiljada maraka. Preduzetnici koji ne budu izdavali fiskalne račune, moraće da plate kaznu od 4 do 8 hiljada maraka. Produžen je i rok za uplatu kazne.

"Isto tako, napravljena je izmjena kod roka za uplatu kazne. Bilo je 48 sati, sada je 72 sata. Znači tri dana je rok za uplatu te kazne da se ne bi objekat zatvorio", kaže Vidović.

"Smanjenje kazni ukazuje da je određena norma imala efekta u praksi. Ono što je najlošije za poslodvce, pa i male poslodavce SP-ove je da se zatvaraju objekti. U svakom slučaju mi stimulišemo da to budu novčane kazne i da ne dolazi do zatvaranaj objekata jer se to itekako odražava negativno na poslovanje", kaže Aćić-

Vlada je pored Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o fiskalnim kasama, usvojila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit. Zakon donosi olakšice za privrednike kojima će prilikom ulaganja u opremu i postrojenja biti umanjena poreska osnovica za obračun poreza na dobit za iznos koji su uložili. Ovi prijedlozi zakona razmatrani su nedavno na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u formi nacrta.