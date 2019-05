Vlada Srpske izdvaja dva miliona KM za saniranje štete

Nakon što je opasnost od poplava prošla, sada preostaje saniranje štete. Vlada Republike Srpske je za saniranje oštećenih nasipa i čišćenje kanala izdvojila 2 miliona maraka.

Najviše novca obezbijeđeno je za nasip na Moštanici, čak 900 hiljada maraka, a popravke slijede i u Banjaluci, Modriči, Vukosavlju i Gradišci, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, nakon sastanka Koordinacionog tima za praćenje stanja usljed obilnih padavina.

"Mi smo to sve odobrili i to ide ovih dana na potpisivanje ugovora sa izvođačima koji već imaju ugovore sa Javnim preduzećem, nećemo ići na one tenderdske procedure da gubimo vrijeme, nego naprosto želimo da ove stvari odradimo", kaže predsjednik Vlade Republike Srpske, Radovan Višković.

Ukupna šteta tek će biti procijenjena u narednom periodu, kaže Višković. Opasnost je prošla, ali nestabilno vrijeme nas očekuje i narednih nekoliko dana. Iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske kažu česti pljuskovi neće bitno uticati na vodostaje rijeka u Republici Srpskoj, ali ni u regionu.

"I naredna 2-3 dana u poslijepodnevnim časovima će se dešavati pljuskovi i grmljavinski procesi, uglavnom u poslijepodnevnim i večernjim časovima, ali veći dio dana će biti suvo vrijeme, tako da to stvarno neće uticati na vodene tokove", kaže Igor Kovačić, iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Pripadnici Civilne zaštite Republike Srpske priskočili su u pomoć Federaciji BiH, gdje se dvije osobe vode kao nestale u okolini Žepča.

Uključenjem u potragu i opremom i ljudstvom, pomažu u pronalasku jedne maloljetne i jedne punoljetne osobe. Ljudskih žrtava u Republici Srpskoj nije bilo. Od izuzetnog značaja je i djelovanje Hidroelektrane Bočac, koja je kvalitetnim radom uticala da šteta bude što manja u gradu Banjaluci i slivu rijeke Vrbas.