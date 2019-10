Vlada Srpske daje još 2,5 miliona KM za izgradnju srpsko - ruskog centra, rekao je Milorad Dodik, srpski član predsjedništva BIH, nakon sastanka sa Njegovim preosveštenstvom episkopom banjalučkim Jefremom. Ranije je Vlada Republike Srpske uplatila 3,5 miliona za izgradnju ovog centra što je bila glavna tema razgovora Dodika i episkopa banjalučkog Jefrema.

"Danas je primarna priča bila izgradnja srpsko ruskog centra i bez obzira što sada izgleda da su stvari konzervirane moram da vas obavijestim da se veoma intenzivno radi na pripremi. Ono što je važno da taj materijal mora da bude jedinstven od početka do kraja i da će se vidjeti napredak", izjavio je Dodik.

Vladika Јefrem ostavio je pečat prilikom izgradnje mnogih objekata i jačanja Srpske pravoslavne crkve kod naroda. Eparhija banjalučka pod vođstvom vladike Јefrema je jedna od najuređenijih eparhija u SPC, smatra Dodik.

Na sastanku u Vladičanskom Dvoru bilo je riječi i o tome kako obezbijediti dinamiku i za ostale projekte. Srpski član predsjedništva BIH Milorad Dodik rekao je kako vladika banjalučki Jefrem i njegov tim veoma predano rade na izgradnji crkava, vrtića, ali i svega onoga što je važno za Republiku Srpsku.

Zato je nedopustivo, kaže Dodik, da neko vrijeđa SPC. Oštro osuđuje to što su član SDS-a Dragan Mektić i poslanik u Klubu ove stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović vrijeđali patrijarha srpskog Irineja.

"SPC je 800 godina očuvala srpski nacionalni identitet, vjeru, pismo, kulturu i jezik i niko nema pravo da je nipodaštava", jasan je Dodik.

"To su ljudi koji ne zavređuju. Javnost će najbolje prokomentarisati, ali isto tako javnost to ne smije da zaboravi, takvo nešto da se vrhovni autoritet vezano za SPC na taj način nipodaštava, to je nešto što je izvan i ispod svakog nivoa, kritike i moje potrebe da bilo šta kažem na tu temu", zaključuje Dodik.

Vukanović je iznio uvrede na račun Njegove svetosti patrijarha Irineja, nazvavši ga "moralnom i ljudskom nakazom u mantiji u devetoj deceniji života", a ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić patrijarha Irineja je nazvao nulom.