Vlada spremila plan interventnih nabavki

Vlada ima spreman Plan interventnih nabavki za sljedeću godinu. U slučaju elementarnih nepogoda ili poremećaja na tržištu Vlada će snabdijevati stanovništvo namirnicama u marketima, gorivom na pumpama a od poljoprivrednika širom Srpske otkupljivaće žito i druge poljoprivredne proizvode - sve to po tržišnim cijenama, jer više nemamo Robne rezerve. Plan interventnih nabavki nema okvirnu finansijsku vrijednost.

U slučaju realizacije plana, sredstva za realizaciju plana obezbjediće Ministarstvo finansija.

Zato bilo koja, okvirna cifra, slažete se bilo bi nezahvalno da stoji. To može biti u veoma velikom rasponu, da li su to sredstva od 100 hiljada maraka i do nekoliko miliona i više desetina, mi to ne možemo znati, pogotovo poučeni iskustvom iz 2014.godine," rekao je Dalibor Panić, pomoćnik ministra za pravne poslove u Ministarstvu trgovine i turizma RS.

Planom je predviđena kupovina industrijsko-prehrambenih i neprehrambenih proizvoda za potrebe stanovništva, roba za potrebe privrede i nafte i naftnih derivata. Paketi hrane i higijene podijeljeni su u četiri grupe, a sadrže osnovne namirnice i higijenske potrepštine. Kupovaće se od lokalnih dobavljača. Spiskovi dobavljača su stigli iz većine opština i gradova. Tako Laktaši mogu računati na 78, Trebinje 62, Bijeljina na čak 81 preduzeće. Zvornik je sastavio spisak 61 dobavljača od povjerenja, dok Gradiška računa na osam firmi, tri više nego ove godine. U Čelincu kažu da su im iskustva sa poplavama bila velika škola.

"Kriteriji je jedan, hajde da kažem najosnovniji - mogućnost tog preduzeća da u datom moment odgovori tom zadatku. Išli smo na najjača preduzeća koja imaju i mehanizaciju, a s druge strane, imaju određene zalihe potreba koje su nam potrebne u takvom momentu," kaže Vitomir Kuzmanović, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.

Banjaluka će, kao i prošle godine, u slučaju potrebe moći da pokuca na vrata 74 firme različitih djelatnosti. Gradonačelnik Igor Radojičić, kaže da veći problem predstavljaju nepogode koje se dogode u pojedinim lokalnim zajednicama.

"Izražvali smo interes da mi čak sami imamo neke robne rezerve, iz prostog razlog, desi vam se grad na području četiri mjesne zajednice, Mišin Han, Prijakovci, Šimići, Verići - grad nema nikakvog građevinskog materijala, crijepa, da bilo šta može intervenisati. Kad se desi takva elementarna katastrofa morate da vodite javnu nabavku, pa bilo koja javna nabavka, čak i direktna, podrazumjeva određeno vrijeme, pa ako se izvođač, ponuđač ne javi vama treba dva mjeseca da dobijete dva kvadrata crijepa," rekao je Radojičić.

Iz dvanaest malih i nerazvijenih opština poručili su Vladi i Ministarstvu trgovine i turizma da nemaju dobavljače koji bi im priskočili u pomoć. Te opštine će se oslanjati na pomoć komšija.