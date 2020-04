Vlada Republike Srpske za više od 10.000 privrednika uplatila 14 miliona KM

14 miliona maraka poreza i doprinosa mart, Vlada Srpske je uplatila za više od deset hiljada privrednih subjekata koji zbog pandemije korona virusa nisu poslovali. Ovi troškovi, ali i minimalna plata zaposlenim za april, planirano je da budu uplaćeni do 20. maja. Privrednici koji ni u maju ne budu poslovali, biće obeštećeni na isti način, zaključeno je nakon sastanka premijera Srpske i predstavnika Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske.

"Ako neko počinje sa radom 11.maja tih 11 dana iz maja biće mu nadoknađeno pod znacima navoda kao što smo radili u martu mjesecu. Ukoliko neko bude cijeneći našu epidemiološku situaciju u tom momentu, nije isključeno da ćemo mi sad sve privredne subjekte odnosno sva ova udruženja ili zanatlije vratiti u puni kapacitet njihovog rada, možda i do kraja mjeseca maja, njima će biti nadoknade isplaćene kao što smo to radili u aprilu mjesecu", kaže premijer Republike Srpske, Radovan Višković.

Mi bez tih mjera ne bi mogli, to bi ugrozilo naše poslovanje, poručuju zanatlije. Kažu da ih ohrabruje obećanje premijera da niko neće biti oštećen.

"Mi smo ispoštovali mjere Vlade izdržali mjesec mart, platili platem, praktično pola plate, a doprinose platila država i to je velika pomoć. Za mjesec april nismo uopšte radili i Vlada će da nam plati radnike, plate i doprinose pa i nama koji radimo u sovjima radnjama. Dakle, to je jedini način da preživimo i na tome smo zahvalni i mi smo i danas tu da još jednom potvrdimo da budemo sigurni da će se to sve ispoštovati", kaže direktor zanatsko-preduzetničke komore, Jovica Bratić.

"Zahvaljujemo se Vladi što nas je pirmila i što je shvatila da smo mi ispred zanatsko – preduzetničke komore stalno u razgovoru sa svim zanatlijama da im prenesemo istinu iz prve ruke", kaže Lazo Šešić, zanatsko-preduzetnička komora Republike Srpske.

U zanatsko -preduzetničkom sektoru koji broji 22.000 zaposlenih su se pohvalili da je malo ko u ovih mjesec i po dana otpušten. Zanatlije su svjesne da će kad krenu raditi teško biti poslovati kao ranije. Rok za slanje zahtjeva za dodjelu sredstava pomjeren je sa 4. na 10. maj, kako bi svi imali dovoljno vremena da pripreme potrebnu dokumentaciju.