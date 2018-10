Vlada na čelu sa Željkom Cvijanović pokazala i znanje i hrabrost

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić izjavila je da je Vlada na čelu sa premijerom Željkom Cvijanović u svom mandatu uradila mnogo o čemu svjedoči i auto-put "9. januar", čija će dionica sutra biti otvorena za saobraćaj.

"Republika Srpska radi i gradi, pogotovo ova vlada na čelu sa premijerom Željkom Cvijanović. Otvaranjem dionice Srpska će zaokružiti 105 kilometara auto-puta. Dosta toga se uradilo, pogotovo u građevinarstvu, koje je pokrenulo najmanje 10 grana u privrednom smislu", rekla je Golićeva za RTRS.

Ona je navela da su u gradnji auto-puta korišćeni domaći proizvodi i učestvovale domaće građevinske firme koje su dobile reference da mogu učestvovati na izgradnji auto-puta u okruženju i na tražištima Evropske unije.

Golićeva je napomenula da je jedan od najbitnijih segmenata za sve potencijalne investitore, putna infrastruktura.

"Uvijek im je prvo pitanje kakva vam je putna infrastruktura i željeznički saobraćaj, a mi gradimo i modernizujemo i jedno i drugo", kaže Golićeva.

Ona je podsjetila da je danas na radno-konsultativnoj sjednici Vlade Srpske doneseno rješenje kojim je odobrena koncesija kineskoj kompaniji za izgradnju dionice auto-puta Banjaluka-Prijedor, a kasnije i do Novog Grada.

Prema njenim riječima, jedan od prioritetnih projekata Vlade Srpske jeste izgradnja auto-puta prema Srbiji, o čijoj trasi će Srpska da odluči.

Govoreći o bolnici "Srbija" u Istočnom Novom Sarajevu koja će zvanično biti otvorena u petak, 5. oktobra, Golićeva je istakla da je to samo još jedan dokaz da Vlada predvođena Cvijanovićevom, osim znanja i stručnosti, ima hrabrost.

"To podrazumijeva da smo se, nakon mnogo godina, odlučili da izgradimo bolnicu u Istočnom Sarajevu, jer narod te regije to zaslužuje. U njoj će zdravstvena zaštita biti dostupna za više od 120.000 stanovnika koji žive u Sarajevsko-romanijskoj regiji i okruženju. To nije mala investicija, njena vrijenost je više od 54.000.000 KM i plaća se iz budžeta Republike Srpske", navela je Golićeva.

Ona je naglasila da bi taj iznos bio manji da se lokalna vlast u Istočnoj Ilidži, na čijem je čelu SDS, odrekla rente na ime građevinskog zemljišta, što je u prvobitnim pregovorima bilo i obećano.

Osvrćući se na susret predsjednika Republike Srpske i Rusije Milorada Dodika i Vladimira Putina, koji su se juče sastali u Sočiju, Golićeva je istakla da to znači mnogo za sve građane Srpske.

"Susret sa Putinom je nešto što možda svaki političar sa ovih prostora priželjkuje", ocijenila je Golićeva, dodavši da o odnosu Srpske i Rusije govori i nedavni dolazak u Banjaluku ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, kao i izgradnja rusko-srpskog centra.

Na pitanje da prokomentariše potez Dodika koji je Putinu poklonio značku sa zastavom Srpske, Golićeva je naglasila da je to državnički potez.