Praksa da visoki predstavnik u BiH smjenjuje bilo koga, u Republici Srpskoj neće proći - poručuje srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, nakon što je Valentina Incka za korištenje bonskih ovlaštenja podržalo nekoliko predstavnika zemalja u Savjetu bezbjednosti.

Dodik podsjeća da to i nije konačna odluka Savjeta bezbjednosti UN-a, ali da su Incka podržali upravo ambasadori onih zemalja koje pokušavaju da u BiH naprave sistem kakav su oni zamislili.

"Njega ohrabruju i ranije su ga ohrabrivali, to ne znači ništa. On ne može da smijeni, to je prošlo vrijeme. Kakvo smjenjivanje? Šta ako smijeni, ako mi kažemo da ne dolazi u obzir, šta će onda, koga da smijeni? Ja ne podržavam bilo koga da smjenjuju i u Republici Srpskoj ta praksa neće proći. Da bi neko bio relevantan u smislu odluke da neko bude smijenjen, mora se objaviti u Službenom glasniku Republike Srpske da je Milorad Dodik ili neko smijenjen. A šta ako mi ne objavimo tu vrstu priče, šta je onda donio? To smo ga naučili već ima 10 godina ne smije ništa da uradi. Neka proba", kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Republika Srpska se otvoreno zalaže za ukidanje OHR-a- poručuje predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović. Valentin Incko, tvrdi Cvijanović, i novim Izvještajem pokušava da bude nadmoćniji od institucija i ljudi koji su voljom naroda izabrani u Republici Srpskoj i BiH, a to je, kaže, naročito pogubno za ulazak u Evropsku Uniju koja ne trpi nikakav protektorat.

"Sa takvim raspravama i sa takvim promovisanjem da treba da bude čvršća pozicija visokog predstavnika, a ne evropski put kao što mi to zagovaramo, oni u suštini pokazuju da ćemo mi i dalje nastaviti samo da šepamo u svim važnim procesima", ističe Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Dok se Republika Srpska u svom Izvještaju Savjetu bezbjedsnosti UN-a zalaže za ukidanje OHR-a, visoki predstavnik tvrdi da je ta institucija još uvijek potrebna. Tvrdi i da Rezolucija o vojnoj neutralnosti koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske koči formiranje vlasti, ne uzimajući u obzir da formiranje vlasti uslovljavaju bošnjački političari u BiH.

Predsjednika Narodne skupštine ne iznenađuje stav visokog predstavnika, ali podsjeća i da su poruke koje dolaze iz OHR-a najčešće protiv Republike Srpske.

"Godinama visoki predstavnik šalje izvještaje koji ne odgovaraju činjeničnom stanju ovdje u BiH, a pogotovo kad je riječ o dijelu BiH koji se zove Republika Srpska. Mislim dato ne služi na čast ni visokom predstavniku, a vjerujem da ljudi koji to čitaju prepozaju u tome šta stoji, a šta ne stroji. Dobro je što Vlada Republika Srpska već godinama šalje svoj izvještaj i svoje viđenje na situaciju u BiH", kaže Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Jedino u čemu su usklađeni Izvještaj Republike Srpske i Izvještaj visokog predstavnika Savjetu bezbjednosti UN-a jeste dio koji se odnosi na formiranje vlasti u BiH. Predstavnik Rusije Dmitri Polanski oštro je kritikovao Inckov izvještaj, u kojem se, kako kaže, obračunavao sa liderima Srba i Hrvata, okrivljujući ih za sve poteškoće u BiH. Srbe je, između ostalog, okrivio i zbog traženja da se sazna ratna istina u Srebrenici i to od 1992-1995. godina i da novi Izvještaj nezavisne komisije obuhvati sve žrtve na tom području.